Eliminar la procuraduría no es camino para combatir corrupción: vicefiscal Mancera

Cartagena

Al cierre del I° Congreso Internacional de Derecho Disciplinario realizado en Cartagena la Vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, cuestionó a quienes buscan acabar con la procuraduría.

Para la funcionaria en varios territorios del país se ha evidenciado el alarmante control de estructuras de crimen organizado, que estarían siendo apoyadas por mandatarios recientemente elegidos por voto popular, situación de corrupción que dice, solo podría combatirse con la aplicación de la ley, la defensa de la institucionalidad y de la democracia.

“Eliminar la Procuraduría General de la Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de la Nación y hoy, disminuirle los recursos a la Rama Judicial, no permite y no es el camino para el desmantelamiento de organizaciones criminales, para combatir la corrupción, ni para conseguir la paz. No es el camino adecuado”, dijo la representante del ente acusador.

Mancera expresó que hay falta de articulación en el estado colombiano y advirtió lo que sería el desconocimiento de una estrategia real para desmantelar y combatir a estas organizaciones dedicadas a la corrupción.