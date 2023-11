De las grandes capitales colombianas, Cali es la única que no ha despegado: Alejandro Eder

Este 27 de noviembre Prisa Media, Caracol Radio, El País América y W Radio desarrollaron el gran Foro Visión 2024: Tendencias Colombia. A lo largo de la jornada, distintos expertos estuvieron conversando sobre las tendencias y retos que enfrentará el país el próximo año en materia de seguridad, economía popular, transición energética, infraestructura y el poder de las regiones.

Entre los invitados se contó con la presencia de Alejandro Eder, alcalde electo de Cali quien aseguró que la ‘sucursal del cielo’ debe ‘despegar’ en muchas materias.

“La situación de Cali es muy particular, porque de las grandes capitales colombianas, Cali es la única que no ha despegado, que no tiene una historia de reconstruirse (…) en Cali hemos tenido 30 años muy duros, antes la ciudad era recordada por ser una ciudad cívica y la del ejemplo a seguir, pero no ha habido alcaldes que hagan las cosas bien, ni una fila de recuperación”, aseguró Eder.

El alcalde electo aseguró que al día de hoy Cali es una ciudad que suena en el mundo “por ser la más violenta, porque pasó algún escándalo de corrupción o porque pasó alguna tragedia y eso es algo que nos afecta a los caleños”

El mandatario electo aseguró que la ciudad es la que más homicidios tiene en Colombia y la número 32 a nivel mundial, “es una ciudad que en el último año ha perdido 150 mil empleos y se quebraron centenares de empresas por el paro. Es una gran receptora de la violencia… entonces la gente se mamó”.

Así entonces, el alcalde electo también hizo un llamado al gobierno nacional para que priorice a Cali en su plan de seguridad. “Cali es la ciudad con la percepción de inseguridad más alta y los caleños estamos en constante riesgo por unas amenazas regionales y trasnacionales que no podemos enfrentar solos como gobierno local. El Gobierno Nacional tiene las llaves para que llegue la seguridad y la paz a Cali y al suroccidente”.

Eder indicó que en su administración, “vamos a unir todas las fuerzas posibles para que Cali pueda recuperar su grandeza, porque Colombia será más fuerte si Cali está más fuerte”.