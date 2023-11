Infartante descenso en Argentina: habrá duelo de desempate con colombiano a bordo

La lucha por no descender en el fútbol argentino está de infarto. Este sábado 25 de noviembre se llevaron a cabo cuatro encuentros en simultáneo para definir qué equipo acompañaría al Arsenal de Sarandí en la segunda división del 2024, pero no hubo “humo blanco” debido a que dos equipos terminaron igualados en puntos.

Los partidos en cuestión fueron: Vélez vs. Colón, Banfield vs. Gimnasia de La Plata, Unión de Santa Fe vs. Tigre y Platense vs. Sarmiento de Junín. El peor panorama lo tenía Unión, pues debía ganar y esperar resultados ajenos para mantener la categoría; mientras que Gimnasia, Colón y Sarmiento dependían de sí mismos, dado que un empate los mantenía en Primera.

Al final de la jornada, el milagro se dio. Unión logró vencer por la mínima diferencia a Tigre (tanto de Kevin Zenon), mientras que Colón y Gimnasia perdieron sus respectivos encuentros, ante Vélez y Banfield respectivamente. Así las cosas, ambos conjuntos quedaron en zona roja con 45 unidades y tanto Unión como Sarmiento, que también perdió, se tener un punto más en la tabla (46).

El Reglamento de la Liga Profesional de Fútbol dice que en caso de darse un empate en puntos, los equipos en cuestión deben enfretarse entre sí a partido único “en cancha neutral y con público de ambos”. Aclara además que se tiene un lapso de 72 horas para realizar la definición.

Se está a la espera del lugar y la fecha para llevar a cabo el partido entre Colón y Gimnasia, el cual tendrá la presencia de un colombiano. Se trata de Baldomero Perlaza por el lado del ‘Sabalero’. El volante con paso por Independiente Santa Fe y Atlético Nacional viene siendo titular en el esquema de Israel Damonte y se espera mantenga su lugar en el compromiso venidero.

Baldomero, de 31 años, llegó al fútbol argentino a mediados del 2022 y desde entonces acumula 49 partidos con un balance de dos goles, cuatro asistencias y siete amonestaciones (no ha sido expulsado).