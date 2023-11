Geiner Moreno: única medalla de Oro en atletismo para Bolívar en juegos nacionales

Cartagena

La presentación de Geiner Moreno Chiquillo no pudo ser mejor, su seguridad y concentración lo colocaron entre los favoritos para quedarse con la presea dorada en la modalidad de Salto Triple. El atleta cartagenero sacó la casta y demostró que es uno de los mejores en esta disciplina superando a sus similares e imponiendo un nuevo récord de campeonato de 16,66 metros.

Fue una emocionante competencia de principio a fin, donde el bolivarense se robó todo los aplausos del público asistente. En todos sus intentos se mantuvo en el primer lugar seguido muy de cerca por el atleta de Magdalena, Arnovis Dalmero Arvilla, quien se quedó con la medalla de Plata saltando 16,44metros.

Para Moreno Chiquillo, fue satisfactoria su presentación y le causa mucha felicidad porque es la segunda medalla de Oro que obtiene en unos Juegos Nacionales “Estoy contento por esa medalla de oro para Bolívar, porque me sentía con la responsabilidad de ganármela por mis compañeros que no lograron sus objetivos.Trabajé duro y me preparé durante cuatro años con buenas y malas competencias pero en la mente está todo y gracias a ella he logrado mis objetivos. Finalmente agradecido con Iderbol porque gracias a ellos pude ir a Ecuador a perfeccionar mi técnica y se cumplió el objetivo porque gané el Oro”.