Registraduría rechazó referendo ‘antiaborto’ promovido por Misión Carismática

Colombia

En una resolución la Registraduría Nacional rechazó el referendo que era promovido por líderes de la ‘Misión Carismática Internacional’ y que buscaban anular el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.

El referendo no tuvo éxito, pues según la entidad no tuvo el respaldo suficiente y no cumplió el número mínimo de firmas válidas.

Aun que se dieron varias prorrogas injustificadas para cumplir con los requisitos, la Misión Carismática Internacional decía contener 1.688.419 apoyos ciudadanos, sin embargo, la autoridad anulo más de mil firmas.

“El número mínimo de firmas válidas requeridas cómo respaldo a la iniciativa ciudadana era de 1.940.997 apoyos, equivalente al 5% del Censo Electoral Nacional que para esa fecha ascendía a 38.819.935 ciudadanos aptos para sufragar”, señala la resolución.

La entidad notificó que dicho referendo fue rechazado, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo seguirá vigente sin restricción de causales hasta la semana 24 de gestación, y bajo 3 causales después de esta.