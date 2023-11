Fin de año: Plan de choque de la Policía contra la extorsión a comerciantes

JUDICIAL

El Gaula de la Policía Nacional se tomó la zona comercial de San Victorino en el centro de Bogotá, en el marco de un operativo de lucha contra la extorsión.

Más 100 uniformados orientan a los comerciantes para que denuncien a quienes los tratan de extorsionar.

“Hemos tenido información de algunos comerciantes a quienes les ha llegado una serie de volantes, a través de distintos entornos digitales de unos actores criminales que se tribuyen como el “Tren de Aragua”, los ‘Satanás’, en aras de extorsionar especialmente por esta temporada que se avecina”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso, subdirector del Gaula de la Policía Nacional.

El objetivo de las autoridades es concienciar a los comerciantes para que no accedan a las extorsiones y por el contrario denuncien. Para ello, está dispuesta la línea 165 donde recibirá orientación por parte de expertos para que no sea víctima de los delincuentes.

DESDE LA PRISIÓN ‘SATANÁS’ SIGUE DELINQUIENDO

El Gaula de la Policía descubrió que José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘Satanás’, pesar de estar tras las rejas, sigue ordenando extorsiones.

Las autoridades descubrieron un panfleto amenazante que los delincuentes ya tenían listo para repartir a los comerciantes en retaliación por la captura de ese confeso criminal y uno de los jefes de ‘El Tren de Aragua’ y la banda ‘Los Satanás’ quien fue enviado a prisión a principios de este mes por sembrar el terror en Bogotá.

· En contexto: ‘Satanás’ a la cárcel

“Esos volantes que usted me ha enseñado y que ha mencionado, le están haciendo llegar al comercio para que se comuniquen con ese actor criminal. Lo que no queremos es que la comunidad ni los comerciantes se comuniquen con eso, sino que lo hagan a través de la línea 165, y la idea es venir con toda esta oferta institucional y que el comercio se sienta seguro y se sienta tranquilo, y que la comunidad que frecuenta estos territorios lo haga de manera segura (…) yo no pago, yo denuncio,”, recalcó el coronel.

Marque a la línea 165 y denuncie casos de extorsión Ampliar

ZONAS IDENTIFICADAS

Además del sector comercial de San Victorino en el centro de Bogotá, las autoridades ya tienen perfiladas e identificadas otras zonas con focos de extorsión.

Por ejemplo, aparece el sector comercial de la calle 138, donde comerciantes han denunciado casos de extorsión, también el sector de Bosa, y Kennedy.

“La idea es hacerles acompañamiento especialmente, ahora que comienza la temporada decembrina”, indicó el subdirector del Gaula.

CIFRAS DE LA EXTORSIÓN

De acuerdo con el Gaula de la Policía Nacional, en lo corrido de este 2023 hay un registro de 8.662 de denuncias por extorsión. De esa cifra, solamente 23% de las víctimas accedieron de manera inicial, creyendo que así cesaría la persecución de los delincuentes, sin embargo, la extorsión continuó y ese mismo porcentaje decidió denunciar.

· Lea también: Cae alias Mariana, presunta integrante de Los Costeños y señalada extorsionistas

Las cifras indican que este año aumentó en un 10% el número de capturas por extorsión. A la fecha hay un registro de 2.507 judicializados. Y la efectividad investigativa de las autoridades es de un 82%. Del total de los capturados 2.045 quedaron con medida de aseguramiento.