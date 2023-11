Cotelco advierte crisis en el turismo por el alza del precio de los peajes

Cotelco prevé que el alza del costo de peajes propuesta por el Ministerio de Transporte puede traer efectos negativos para el turismo, como por ejemplo en el Atlántico en donde los turistas prefieren visitar Barranquilla por tierra.

La propuesta del Ministerio comprende aumentar el costo del peaje dos veces el próximo año, siendo así el 16 de enero el día en que se presente la primera alza. La cartera nacional habla que en total el precio del peaje incrementará en un 13,12 por ciento para el 2024.

Mario Muvdi, presidente de la junta de Cotelco Atlántico, asegura que “todo lo que haga afecta y más cuando hay inflación. que está dejando que muchos colombianos viajen y hagan turismo nacional, que se ha contraído bastante”.

“Todas estás cosas, el aumento de la gasolina, de los peajes, del IVA en los hoteles, en el transporte aéreo está afectando, pero aquí en Colombia las personas resisten mucho, esperemos hasta donde resistiremos la crisis si todo se torna mal”, agregó.

Muvdi tiene expectativa que la situación turística mejore con el nuevo salario del 2024, pese a que las autoridades competentes no se han manifestado sobre como será la retribución salarial a partir del 1° de enero.

Sin embargo, ante la celebración de fin de año, Cotelco anuncia que ha habido “un gran movimiento de pasajeros a nivel nacional e internacional en las principales terminales aéreas del país, y tenemos que ver que ese aumento de peajes no nos afecte, que no siga subiendo la gasolina y que no incrementen más las cosas porque ahí si va a ser complicado todo”, puntualizó Muvdi.

