Jueves 23 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No para los hechos de criminalidad en Armenia, como Daniel Estiven González Duque de 30 años de edad fue identificado el hombre asesinado en la noche pasado miércoles en el barrio Simón Bolívar luego de recibir varios impactos con arma de fuego, según la Policía la victima del ataque sicarial tenía varios antecedentes por el delito de hurto.

De otro lado las autoridades investigan móviles de la muerte de un hombre identificado como Nelson Enrique Sepúlveda de 23 años edad, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el barrio Santa fe de Armenia golpes a la altura del tórax, al parecer posiblemente ocasionado por accidente de tránsito,

En el marco del PlanChoque360 semana contra el hurto, la Policía Nacional logra la recuperación de cinco motocicletas que habían sido hurtadas bajo diferentes modalidades, haciendo hoy la entrega a sus propietarios.

En el Quindío advierten que la crisis de la salud derivada de las deudas de EPS por más de 180 mil millones de pesos podría afectar la prestación del servicio en lo que resta de la actual vigencia

El presidente de la asociación de hospitales del departamento, Leonardo Quiceno se refirió a la delicada situación financiera de la salud a nivel país que no es ajena en la región.

Explicó que las deudas repercuten en la estructura financiera de los hospitales públicos para solventar los sueldos del personal médico, insumos y todo lo que permita brindar una óptima atención.

Resaltó que para materializar lo anterior es fundamental el pago de las EPS, pero las mismas no lo hacen a tiempo lo que empeora el panorama. También aseguró que la cápita que es un pago de mes anticipado no se está generando a tiempo lo que no permite tener los recursos suficientes para la prestación pertinente.

Reconoció que las esperanzas eran muy altas con el actual gobierno, pero la crisis está afectando altamente a los hospitales públicos lo que podría desencadenar cierres de servicios impidiendo terminar de la mejor manera la actual vigencia.

Desde hoy el Quindío será epicentro del Congreso Nacional de empresarios de transporte de pasajeros del país con la presencia de 400 delegados

Temas como las políticas económicas frente a los costos tarifarios de combustibles y peajes, así como la seguridad en las carreteras serán analizados en el encuentro que se llevará a cabo en el hotel las Camelias del municipio de Montenegro.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Intermunicipal de Pasajeros José Yesid Rodríguez, manifestó que contarán con la presencia de la Superintendente de Transporte Ayda Lucy Ospina, el viceministro de Turismo Arturo Bravo entre otros delegados del gobierno nacional y conferencistas del transporte intermunicipal, mixto, escolar, especial, y urbano.

Se refirió a que la mayor preocupación es con la situación de costo del combustible y la incertidumbre por el diésel el próximo año ya que pueden generar incremento en los tiquetes impactando directamente a la comunidad.

El encuentro iniciará a las 8 de la mañana de hoy y su clausura será en horas de la tarde del día viernes 24 de noviembre.

La Agencia Nacional de Tierras en el Quindío alerta por estafas y uso indebido de la imagen con el fin de engañar a campesinos para entrega de predios

Y es que a través de WhatsApp circula un audio donde sostienen que ya está listo el proceso de las zonas de reserva campesina en todos los municipios cordilleranos, al respecto la directora de la Agencia Nacional de Tierras en el departamento, Natalia Pérez recordó que la figura busca entregarle a los campesinos las tierras que son del Estado pero que no están siendo aprovechados, sin embargo, aclaró que a pesar de que hay intenciones de algunas organizaciones a hoy no hay ningún compromiso para el próximo año.

Llamó a los ciudadanos a no dejarse engañar y remitirse a los canales oficiales para conocer en detalle el avance de los diferentes procesos. Además, sostuvo que en lo corrido del año han recibido 9 denuncias por estafas, uso indebido de la imagen y los falsos tramitadores.

Agregó que en términos generales desde mayo que iniciaron operación a la fecha cuentan con 360 solicitudes de formalización y 12 mil de adjudicación.

El Instituto Nacional de Vías continuó el control y monitoreo del sitio ubicado en km 14 + 400, sector de El Hoyo, en el Cruce de la Cordillera Central. La entidad llevó a cabo las obras de mitigación para corregir los asentamientos que se presentaron en la zona, ejecutando trabajos de manejo de aguas, conformación de las pendientes de las bermas, construcción de subdrenes e instalación de geo membranas con el fin de impermeabilizar el terreno, evitar la filtración de aguas y mantener la nivelación del suelo.

Adicionalmente, el personal de operación realiza monitoreo topográfico semanal, cuyos datos son evaluados por los especialistas, con el fin de alertar oportunamente cualquier posible movimiento del terreno.

Gremios en el Quindío llaman la atención del gobierno nacional sobre reunión con todos los sectores económicos del país

A raíz del encuentro que tuvo el presidente Gustavo Petro con empresarios a nivel nacional, el presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada, aunque celebró fue enfático en decir que es clave mayor acercamiento con los gremios.

Destacó que era un llamado de todos los sectores que se generen las reuniones pertinentes para fortalecer el desarrollo económico, pero es clave que los gremios formen parte activa puesto que, aunque algunos empresarios reunidos eran de juntas directivas no es lo mismo que con los líderes.

Sin mayores expectativas desde los gremios en Armenia por el plan maestro del gobierno nacional sobre el tren del pacífico

El gobierno nacional anunció inversiones por más de $240 billones en los próximos 30 años para el nuevo Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) que potenciará los sistemas férreo, fluvial y aéreo en los próximos 30 años entre esos proyectos priorizados está el tren del pacífico.

Al respecto el presidente de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío Rodrigo Estrada, enfatizó en que hace muchos años se ha hablado del tema, pero ha sido poco lo concretado. Espera que con este nuevo anuncio se agilice en el menor tiempo el proyecto para impulsar la conectividad y la competitividad de la región.

Otro de los proyectos está relacionado con la conexión férrea a la plataforma logística del Eje Cafetero.

Con un robot para el análisis de suelos en los que se cultiva aguacate, dos estudiantes y un docente de Ingeniería de Software de la universidad Alexander Von Humboldt del Quindío ocuparon el segundo lugar en la Cumbre Internacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación (INNOVATECNM 2023) que tuvo lugar en Puebla, México del 8 al 10 de noviembre. El proyecto, llamado “Rover – T1.0″, se disputó la competencia con estudiantes y docentes de otras 14 universidades de varios países, que participaron en la categoría “estilo libre”.

Cerca de 60 estudiantes de secundaria y de 40 docentes de los niveles de preescolar y de primaria de las instituciones educativas oficiales de Armenia, recibieron su certificado por haber asistido y aprobado todas las horas del proyecto English Beyond The Classroom, gracias al convenio que tiene la Alcaldía de Armenia con la Universidad del Quindío para adelantar un proceso de fortalecimiento de competencias, el cual tuvo una inversión $150 millones.

Quindío vivirá una navidad especial gracias a la inversión de las alcaldías de Armenia, La Tebaida, Córdoba, Salento, Génova y Buenavista, la Gobernación del Quindío, EMCA, EPA y EDEQ en el alumbrado que tiene por temática Navidad, un sentimiento que une a los quindianos.

La inversión para el alumbrado navideño 2023 en Quindío es de $3.765 millones, que se configura como la inversión más alta de la historia del departamento en esta materia.

En el caso de las Alcaldías, Armenia aportó $1.940 millones, La Tebaida $429 millones, Salento $140 millones y Córdoba $30. La Gobernación del Quindío aportará $180 millones, EPA $60 millones, EMCA $35 millones para iluminar el corregimiento Barcelona.

Por primera vez la Universidad del Quindío hará parte del alumbrado navideño con una inversión de $40 millones. EDEQ aportará $1042 millones para el alumbrado, las caravanas, el concurso en barrios y el show de Navidad.

En deportes, El Quindío llegó a la medalla 24 en los Juegos Nacionales, en esta oportunidad con las quindianas Clara Juliana Guerrero y Alexandra Mosquera obtuvieron medalla de bronce en las parejas o dobles de la rama femenina del bowling.

El Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, hizo entrega de un incentivo económico por valor de $30 millones, a la pesista Julieth Alexandra Jiménez Palechor, quien ganó dos medallas de oro, en levantamiento de pesas, modalidad de envión y la otra en el puntaje global.

La medallista olímpica Mariana Pajón destacó las bondades de la pista de BMX en Armenia

Con la presencia de deportistas, autoridades nacionales, municipales y departamentales se realizó la inauguración de la pista de BMX, escenario deportivo ubicado en el parque de recreación de la ciudad.

Precisamente la medallista olímpica Mariana Pajón destacó las bondades de la pista que la motivaron a competir en el marco de los Juegos Nacionales. Señaló que después del evento deportivo está enfocada a participar en diferentes copas a nivel mundial el próximo año por eso es importante la participación como base para lo que se viene. Dijo que lo fundamental es que la pista tenga un excelente mantenimiento para que continúe siendo un espacio de entrenamiento, disfrute y recreación para los deportistas a nivel país.

Fue enfática que esperan excelentes resultados con la delegación de Antioquia en los juegos entendiendo que tienen un alto nivel de rendimiento.

Así mismo la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez dijo que es una maravilla todo el tema de los escenarios deportivos que son para la gente y era el sueño que tenía desde que asumió la cartera a nivel nacional. Admitió que en el camino hubo muchas dificultades, pero hoy las obras finalizadas como la de BMX demuestran los resultados de un esfuerzo en conjunto con la administración municipal.

Además, dijo que el mantenimiento les corresponde a las alcaldías por eso esperan en el menor tiempo establecer comunicación con el alcalde electo James Padilla para determinar el proceso.

Vale anotar que hoy será la competencia en esta pista y la deportista quindiana referente en esta disciplina Silvana Muñoz, no podrá participar debido a una lesión.

