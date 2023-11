El ‘Caballo’ Márquez vuelve a Bogotá: Firmará contrato tras la revisión médica

Ricardo Márquez en Millonarios vs Santa Fe / Camila Díaz

El delantero de 26 años, Ricardo Márquez, está muy cerca de volver a Bogotá para jugar con Independiente Santa Fe, a falta de la revisión médica, el delantero que milita en Unión Magdalena y con pasado en Millonarios, firmará su nuevo contrato con el cuadro ‘cardenal’.

El ‘caballo’ fue una de las grandes promesas del fútbol colombiano en el 2019, perfilándose como el futuro delantero de la Selección Colombia, sin embargo, su carrera no despegó como se había esperado y el delantero no logró salir del fútbol colombiano, al menos no por ahora.

En toda su trayectoria, Márquez ha disputado un total de 164 partidos a nivel de clubes, marcando 53 goles y aportando 6 asistencias, con Millonarios apenas logró convertir en siete oportunidades mientras que los otros 46 tantos los hizo defendiendo la camisa del Unión Magdalena.

Con la Selección Colombia disputó siete partidos, esto en la categoría sub-23 y no logró marcar ningún gol, en cuanto a títulos, el ‘Caballo’ no ha logrado ser campeón de ningún campeonato hasta ahora y busca revertir la situación con un tradicional como Santa Fe.