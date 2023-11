Bodmer y Dorlan confían en ganar la Copa: “Mañana será una linda noche para Nacional”

Una nueva vuelta olímpica se dará en el fútbol colombiano, o Atlético Nacional en casa con sus aficionados, o Millonarios como visitante y con sus hinchas a lo lejos, la historia quiso que los dos equipos que disputaron la final de la Liga hace apenas cinco meses, volvieran a jugarse un título.

El contexto para cada equipo parte desde un gran cambio, pues para Millonarios, que es el actual campeón de Liga y Copa y que puede revalidar el título, tiene expectativas altas, un juego vistoso, el apoyo de su afición y una gran unión del equipo.

Por su parte, Atlético Nacional llega en medio de una irregularidad en cuanto a los resultados, el juego y la relación con la afición cada día parece más rota, el apoyo en las tribunas no ha sido el esperado y los jugadores lo han sentido.

En medio de este contexto se disputará la gran final de la Copa Colombia entre ‘verdes’ y ‘embajadores’, el escenario será el Atanasio Girardot de Medellín y el marcador por ahora está igualado a un gol tras la ida en Bogotá.

El entrenador John Jairo Bodmer y el referente Dorlan Pabón estuvieron en la rueda de prensa previa al decisivo partido y analizaron los condimentos que rodean una nueva final.

Declaraciones John Bodmer:

“Yo no confecciono la nómina pensando en la edad o en la experiencia, afortunadamente para todos, Álvaro ya está apto para jugar, al igual que Neyder, ellos compiten y tiene experiencia, a medida que estén en condiciones evaluaremos quienes deben estar en el terreno de juego”.

“Indiscutiblemente por lo que se juega mañana es el partido más importante, uno tiene que llegar al punto y como seres humanos hay circunstancias diferentes, pero el partido más importante nos lo jugamos cada día, nunca sabemos qué pasará el día de mañana. Venimos de hacer un gran partido en Bogotá y esperemos terminar mañana esto con broche de oro”.

“Lo vivo al máximo, tengo miles de emociones y sentimientos, tengo mariposas en el estómago, hay expectativa, pero lo estoy disfrutando al máximo rodeado de grandes personas como Higuita, estoy feliz de vivir esto y espero poder dar la vuelta mañana y celebrar en el estadio”.

“Considero que para conseguir una final, un título como este, se necesitan muchísimas cosas, se deben juntar varias cosas como equipo, cuando inicié en el fútbol profesional y en todo este mundo de capacitación, creí que en el fútbol solo importaba la cantidad de conocimiento que podía aportar para el equipo, pero con la ayuda de Dios, he logrado conocer grandes personalidades y he podido analizar otras cosas, otros factores como el mental y el psicológico también son valiosos, lo más importante es tener sinergia en el equipo”.

“La rebeldía es un factor que se entrena desde el punto de vista de la confianza, hay muchos trabajos en el día a día que pueden coartar esa creatividad en una situación del juego; no puedo decir que el equipo juegue a dos toques porque habrá momentos en los que no se puede y se debe encarar, la decisión es de los jugadores, tienen múltiples opciones que se dan durante el juego”.

“Lo de Jader, es un gran jugador, sencillamente es una decisión técnica, convoqué a los jugadores que considero que me pueden dar un plus”.

“Yo no pienso en ningún término distinto al que Nacional está en una final y que ganar mañana el título contra un rival como lo es Millonarios, se debe ganar, si mañana ganamos es algo positivo para la institución, para mí, para los jugadores, no pensamos en algo fuera de eso”

Declaraciones Dorlan Pabón:

“La jugada en Bogotá fue una jugada normal, no lo hice con mala intención, lo que sucedió en el clásico lo dejo ahí, lo que paso pasó, ahora creo en mi grupo, en este partido tan fundamental que es mañana, uno aprende en que debe ser responsable con los compañeros”.

“Pedirle a la hinchada que nos apoye mañana, es una final y es crucial que ellos estén ahí, mañana el estadio estará como es Nacional, estará a reventar, esperamos ganar el título por la gente y porque esto es Nacional y acá se exigen los títulos”.

“Los jugadores pasan y la institución sigue, queremos ganar el título, hemos tenido una semana buena, con nuestra hinchada, hicimos un buen trabajo en Bogotá y eso lo debemos reflejar mañana acá”.

“Como lo he venido diciendo, hicimos buenas cosas en Bogotá, mañana sobre todo debemos estar más concentrados y más si es una final, el rival siendo Millonarios, cualquier error te lo puede cobrar, debemos estar pendientes de esos pequeños detalles, tenemos un buen grupo, queremos ganar y mañana será una linda noche para Nacional”.

“Estos equipos siempre se van a encontrar en finales porque son equipos grandes, nos vamos a encontrar con ellos y para eso nos preparamos, no es una revancha, estamos en una final y estamos en casa, debemos hacerla respetar”.

“Hay alegría, hay unión, sabemos que esto no depende ni de Dorlan o de Ángulo, no, algunos otros dicen que los jóvenes, y no, ellos también tienen títulos y tienen la obligación de hacer el trabajo, los pelados de Nacional tienen muchos partidos y si están acá es por algo, estos son los partidos más importantes y se debe mostrar la jerarquía y fortaleza”.