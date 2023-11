La gran final de la B: Patriotas recibe a Fortaleza en un duelo por el ascenso

Este miércoles 22 de noviembre se disputará el primer partido de la gran final de la segunda división del fútbol colombiano, los protagonistas serán Fortaleza y Patriotas de Boyacá, quienes hoy se verán las caras en el estadio La Independencia.

El partido tiene unos condimentos bastante peculiares, pues Fortaleza, campeón del clausura del torneo de la B, logró su ascenso directo al ser también el líder de la tabla de la reclasificación, por lo que el resultado de la gran final no evitará su destino en la máxima división del fútbol colombiano en 2024.

Otra es la historia de Patriotas de Boyacá, equipo que busca el ascenso al igual que lo hizo en 2011 cuando derrotó al América de Cali en el Pascual Guerrero y haría sufrir los peores cinco años de su vida al cuadro ‘escarlata’.

Ahora, la realidad para el conjunto boyacense es ganar la gran final, pues aún no tiene su cupo asegurado en la primera división, pues en caso de una derrota ante Fortaleza en la final, tendría que jugar un repechaje ante Llaneros y el vencedor de dicha llave lograría el ascenso.

La fortuna para Patriotas recae en que su rival no se juega nada más allá del honor de ser el campeón de campeones de la B, pero el objetivo real que es el ascenso ya lo consiguieron, sin embargo, no todo es un panorama positivo para el cuadro de Boyacá, que llega al partido con más de un mes sin competencia oficial y que además llega con la presión que no tiene su rival.

Cabe recordar que Patriotas no clasificó a los cuadrangulares finales del clausura, por lo que a mediados de octubre dejó de tener competencia oficial, aunque consientes de ello, han venido entrenando con regularidad las últimas semanas.

¿Por qué Llaneros sigue con chances de ascender?

Llaneros sin duda alguna hinchará por Fortaleza para que salga vencedor de la gran final, pues solo con este resultado, el perdedor, en este hipotético caso Patriotas, tendrá que disputar el repechaje con el segundo mejor ubicado de la reclasificación, es decir, Llaneros.

¿A qué horas se juega el partido?