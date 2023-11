Iván René Valenciano sobre la Selección: “Estamos fallando en no tener un delantero letal”

Colombia venció en condición de visitante a Paraguay por la fecha 6 de las Eliminatorias, el último partido oficial del combinado nacional que sirvió para cerrar como la única invicta en las clasificatorias a la Copa del Mundo. Si bien se pudieron conseguir los tres puntos y el equipo mostró un buen fútbol, sigue quedando la deuda de la efectividad de cara al gol, situación que llevó a que los de Néstor Lorenzo sufrieran el final del encuentro en el estadio Defensores del Chaco.

Sobre el juego ante el cuadro guaraní, Iván René Valenciano, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, manifestó justamente su agrado por la forma en la que jugó el equipo de Néstor Lorenzo, pero criticó que se hubieran desperdiciado opciones de gol.

“Me gustó el partido de Colombia, lo que no me gustó fue que sufriéramos al final de este compromiso, en la jugada donde Cardozo define y Lucumí las acá de la raya. Colombia tiene muchas opciones de gol. Fue una Colombia que nunca había visto, se juntaron muy bien. Un equipo que dentro de lo colectivo me gustó, pero no definió el partido más temprano y al final lo sufrimos”, dijo al respecto.

Sobre Rafael Santos Borré, autor del gol del triunfo de penal, El Bombardero aseguró que cumple un papel importante en el esquema del entrenador argentino, pero desperdicia situaciones claras de gol. “Entró Córdoba (Jhon) y no tuvo ninguna situación de gol. Córdoba, en este sistema, no encaja en esa situación porque Colombia, con Santos Borré tiene más movilidad. Decir que le demos más minutos a Borré, se le pueden dar, pero el gol de Borré fue de penal y las situaciones que tuvo no las definió. Colombia tiene que tener un ‘killer’, alguien que así la toque una vez, la mande a guardar. Ahí estamos fallando, en no encontrar un delantero letal. Necesitamos un ‘killer’, que pueda definir en esas situaciones porque se necesita”.

Finalmente, ante la ilusión que genera este equipo, que no pierde desde hace 17 juegos, de los cuales 14 han sido con Néstor Lorenzo, y el título de la Copa América 2024 es un sueño, dijo: “Es el objetivo, pero hay que acordarse que está Brasil, Argentina, Uruguay, que viene en un momento extraordinario, no podemos dar por descartado a Venezuela. Va a ser una Copa interesante y va a depender cómo tomen la Copa América los entrenadores. Yo buscaría los mejores jugadores, que tenga una continuidad, así como Argentina la tuvo”, concluyó.