Daniel Londoño sobre la expulsión en el clásico paisa: “Quizá Roldán intentó compensar”

Independiente Medellín venció a Atlético Nacional (2-1) en el clásico paisa válido por la segunda fecha de los cuadrangulares finales. El encuentro tuvo dos expulsiones polémicas, la de Dorlan Pabón sobre el final del primer tiempo, y la de Daniel Londoño en la segunda parte.

El defensor del Medellín estuvo en los micrófonos de El Alargue hablando sobre la expulsión, lo que fue el partido ante Nacional y lo que serán los próximos dos partidos ante Millonarios.

Sobre la expulsión, Londoño fue contundente y aseguró que no estuvo de acuerdo con la segunda tarjeta amarilla: “Realmente, tuve la posibilidad de llegar a la casa a ver el partido, la jugada. En varios momentos, después de la jugada, en la que se mostró la repetición, y realmente no estoy de acuerdo, sobre todo en la segunda amarilla. La primera creo que corté un avance importante y era merecedor de la primera amarilla, pero la segunda creo que fue realmente muy injusta. Pero lo que dice todo el mundo, quizá intento compensar, pero me tiene sin cuidado. Roldán es un árbitro con experiencia y que debe saber manejar esos temas. Por momentos alcanzo a sentir que no fue falta ni siquiera, pero bueno, ya lo hecho, hecho está”.

Balance del partido: “Nos sentimos superiores, sobre todo en el primer tiempo, creo que fuimos realmente muy superiores. Aprovechamos las opciones que generamos, ofensivamente hicimos un gran partido y estuvimos cuidadosos en la parte defensiva. En el segundo tiempo intentamos darle un poquito más de manejo, y con la expulsión nacional emparejó un poco más el partido. Merecimos ganar y así fue, gracias a Dios. La expulsión marcó lo que era. Nacional tenía que ir un poquito más al frente, tenía que ser un poco más cuidadoso en el primer tiempo y también intentaba impresionar y no podían. La expulsión mía nos empareja y a nosotros nos da ese golpe. Los partidos cuando van dos a cero, generan esa sensación de incertidumbre, de que no está cerrado. Nacional se encuentra con gol al último minuto que de haber sido antes, a pesar de nosotros haber sido amplios dominadores, les habría dado tiempo para empatar el partido”.

Los partidos ante Millonarios: “Millos, creo que, seguramente, es el partido más importante que vayamos a jugar en el año. Estos dos partidos con Millonarios determinarán todo el semestre, sabemos al equipo que nos estamos enfrentando y sabemos la importancia de estos dos partidos. Tenemos que ganar para seguir el liderato del grupo y venir a casa con posibilidades de quedarnos con el grupo. Desde lo competitivo, sabemos que serán encuentros difíciles. Hay que tener los pies sobre la tierra”.

Clasificarse antes de la última fecha: “Tenemos fútbol para poder lograr eso, Pero es algo que no podemos controlar y menos en el grupo el que nos tocó. Los partidos con Millonarios no van a ser fáciles, pero está la posibilidad de conseguir resultados que nos lleven a pelear título y lograr la clasificación antes de última fecha. Hay que luchar hasta el final y hay que estar atentos y concentrados hasta el final. A pesar de qué América o Nacional no han conseguido resultados positivos, son dignos competidores y también tienen sus posibilidades de estar peleando la clasificación”.

Lo que resta de cuadrangulares: “No nos podemos confiar, son partidos que tranquilamente se podría empatar, el transcurso del partido nos podría llevar a eso y le podría dar vida a otros equipos. El partido en Bogotá creo que será muy difícil. Tenemos una ilusión muy grande. Así como nos pasó en Cali, hay que mostrar una cara muy parecida y vamos por esa ilusión que tenemos”.

Millonarios: “Creo que millonarios es posiblemente el equipo con la esencia más clara, más firme y el entendimiento que tiene el cuerpo técnico con los jugadores. En cuanto al fútbol se refiere, creo que eso nadie lo de poner duda. Sabemos de la importancia de los jugadores que tiene, de los volantes casi 10, con que que son bien ofensivos con el acompañamiento de Perea, la racha de Leo Castro y lo firmes están atrás con los centrales y laterales”.

Escuche la entrevista completa