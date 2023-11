Bolívar se coronó campeón del patinaje de los Juegos Nacionales 2023

Cartagena

Con la medalla de plata lograda por Luz Karime Garzón, en la prueba de Gran Fondo en las calles de Manizales recorriendo 42 km, Bolívar se quedó con el primer lugar de los Juegos Nacionales en el Patinaje de Carrera.

El seleccionado dirigido por Álvaro Ramos logró 8 medallas de oro, 2 de plata y 5 de bronce, para de esta manera quedarse con la máxima distinción de este deporte. Sin duda alguna el más destacado fue el patinador Andrés Jiménez, que alcanzó 4 de oro, de las damas María Fernanda Timms y Geiny pájaro que lograron dos de oro cada una.

Álvaro Ramos el gran constructor de esta maravillosa gesta del patinaje bolivarense, se mostró contento por el deber cumplido.

“Fueron momentos duros, momentos que había que tomar decisiones y ahí estuvo la clave del éxito de este equipo, gracias a todos los muchachos por su entrega, pero también darle las gracias al Gobernador Vicente Blel, al Gerente de Iderbol, Ariel Zambrano, por su apoyo, por la confianza dada, este triunfo también es de ellos”.

Luz Karime Garzón una verdadera guerrera que no pudo lograr el oro, pero que en todas las pruebas demostró un gran amor por los colores de Bolívar, expresó: “se nos escapó el oro, pero me siento muy orgullosa de representar a Bolívar, a mi departamento en estos juegos, siempre para mí será un honor vestir los colores de Bolívar que me ha dado tanto”.