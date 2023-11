Pedro Suárez Vacca responde a revelaciones que lo vincularían con narcotraficante

Tunja

Caracol Radio había conocido la denuncia que fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia contra el representante Pedro Suárez Vacca por supuestos hechos de corrupción mientras ejercía su cargo como juez penal en la ciudad de Tunja, en 2008.

En una columna de opinión el periodista Yohir Akerman publicó en Esto Es Cambio una carta manuscrita que presuntamente, estaría firmada por el representante a la Cámara por Boyacá del Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca, y que podría llevarlo a la cárcel, teniendo en cuenta la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra.

Señala que los hechos se registraron el 23 de enero de 2008, cuando le correspondió al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja controlar la ejecución de la pena impuesta en contra del señor Lelio Nevardo Ávila Santana, condenado por los delitos de tráfico de estupefacientes y secuestro, por parte del juzgado séptimo penal del circuito de Bogotá.

Para ese tiempo, Suárez Vacca era juez y al parecer le habría dado al señor Ávila la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, lo que sustentó en su condición de padre cabeza de familia. “, le dieron un beneficio por ser cabeza de familia, lo que quiere decir que sus niños hubieran podido quedarse con sus abuelos”, dice el periodista.

En medio de los hechos, el periodista afirma que Esto Es Cambio tiene una carta, que está por comprobar su validez, en la que Suárez Vacca y el condenado narcotraficante eran amigos, y que cuenta sobre la voluntad del entonces juez, de favorecer con su determinación ilegalmente al delincuente.

Recordó que para el año 2002, Suárez Vacca en sus labores como Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Tunja, otorgó la libertad condicional a los condenados capos del narcotráfico, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Retoma hablando sobre la carta y mencionando que no tiene fecha, pero que, en la Notaría Tercera del Circuito de Tunja, también está el documento, que cuenta con un sello del 15 de septiembre de 2010. Es decir que no fue implantada.

Dentro de los detalles, agrega que está dirigida al señor Lelio Nevardo Ávila y dice E.S.M, que es la abreviación de que fue entregada en sus manos, y que dice en la misiva: “Usted comprenderá las razones por las que me comunicó de esta manera, pero ante los acontecimientos recientes, prefiero tener cuidado en extremo. Agradezco de antemano por igual razón, me sea devuelto este escrito con su portador, a quien autorizo para toda comunicación a mí”.

Y continúa en la carta: “En una sala de descongestión del Consejo Seccional de Cundinamarca, cursa la indagación preliminar No. 2010-000125-00 con magistrado Dr. Luis Alfredo Agudelo Flórez, por la prisión domiciliaria concedida por mí a usted (…) El Consejo Superior de la Judicatura es el ente superior de esta entidad y por eso creo que Pedro A. Sanabria puede ayudar eventualmente en algo. Sin embargo, eso debe hacerse con mucho cuidado y en alto grado de confianza con él”.

Especifica que, en esta última parte, donde finaliza la carta hay unos paréntesis que son originales de la escritura y no adiciones del columnista: “Hace unos días usted llamó a mi celular y contestó mi esposa, usted dio su nombre y dijo que se quiere reunir conmigo. Agradezco que no se comunique a mis celulares pues definitivamente es mejor evitar sorpresas. (No dar papaya). Espero que todo esté bien para usted y su familia, así como para sus hijos. Cuando yo vea que es posible buscar la manera de que nos veamos, por ahora es mejor por esta vía y Jhon está autorizado para hablar con usted de mi parte. (Sólo él). Usted entenderá igualmente que no puedo recibir a nadie más ni atender otro asunto, pero cuando yo vea que todo está en situación normal vemos como nos comunicamos más directamente. Reciba un fuerte abrazo. Saludos a sus padres. Pedro José Suárez Vacca”. Termina la redacción con una firma del entonces juez que tendrían que analizar los expertos, si corresponde a la misma del hoy representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Frente a los señalamientos, Caracol Radio dialogó con el Congresista Pedro Suárez Vacca quien manifestó: “Me llama la atención que tiene unos elementos de juicio dentro de ese proceso, porque que tiene reserva legal, entonces lo primero que me pregunto es ¿cómo filtran elementos del proceso? Lo que puedo decir es que desde el primer momento que me pusieron en conocimiento del mismo he atendido todos los requerimientos de la justicia, he presentado las pruebas y estamos esperando pronunciamiento sobre los elementos probatorios que nosotros entregamos. Es un proceso que todavía hace falta resolver por lo menos lo que nosotros estamos presentando como defensa”.

El representante afirmó que continuará entregando las pruebas correspondientes para desmentir lo que él califica como un montaje dentro del proceso judicial: “Nuestra tesis es que es un montaje, vamos a demostrar que lo que se está firmando allí no es cierto, esperamos que la Corte Suprema de Justicia haga todas las verificaciones sobre los temas que se han dicho allí y una vez recopilen las pruebas tomamos las decisiones que nosotros consideramos que van a ser favorables”.