Tunjana entró a la historia de los Juegos Nacionales en el tiro con arco

Tunja

Una de las disciplinas deportivas que se ha destacado en estas justas ha sido el tiro con arco, en la que la arquera Mariana Rodríguez Robayo entró en la historia de Boyacá al ser la primera tunjana en conquistar una medalla en la competencia más importante del país. Mariana se alzó con la presea de plata en la modalidad de arco compuesto femenino 18 metros, tras acumular 143 puntos, de los 150 que estaban en disputa.

“Para mí es completamente un honor haber ganado esa medalla, es algo que realmente no nos esperábamos, pero que aún así entrené mucho para conseguir un buen resultado. Hace cuatro años fui a los Juegos Deportivos Nacionales en Cartagena y mis resultados no fueron muy buenos, entonces ver el crecimiento que he tenido en estos cuatro años de entrenamiento es muy satisfactorio, entonces es muy gratificante poder darle esta medalla al departamento y es el inicio de muchas cosas más”, aseguró Mariana.

La deportista de 20 años indicó que después de lo hecho en las justas de Bolívar en el 2019, haber logrado una presea de plata en el Eje Cafetero fue como una revancha.

“Mis resultados subieron muchísimo y mi confianza también, mi parte psicológica se mejoró bastante, entonces sí siento que fue un cambio del cielo a la tierra. El partido estuvo bastante reñido y fue muy interesante porque en realidad ninguna de las dos que llegamos a la final éramos las favoritas para ganar esa medalla, pero aún así ella disparó muy bien. Yo también di lo mejor de mí y al final se consiguió un buen resultado”, añadió.

Aunque la diferencia con Isabela Sepúveda Mejía, medallista de oro, fue de tan solo dos puntos, Mariana sintió que podría subirse a lo más alto del podio.

“Era algo que estuve mentalizada, pero en el partido los nervios llegaron a alcanzarme un poquito y cometí algunos errores que siento que me costaron la medalla de oro, pero en realidad no me siento mal, si quería la medalla dorada, pero tengo que corregir y ya para los siguientes juegos ya voy con toda”, aseveró.

Mariana Rodríguez Robayo, de 20 años de edad, comenzó la práctica del tiro con arco desde los 8 años, se graduó del Colegio de Boyacá y desde que lanzó su primera flecha, sintió una fuerte conexión con este deporte.

“Entré a la Liga de Tiro cuando esta era muy joven, el apoyo estaba pero en realidad éramos muy poquitos y éramos muy niños para dar tantos resultados; entonces siempre fue un poco duro, pero el primer momento en el que vi el arco y lo pude disparar me enamoré completamente de este deporte. Yo empecé en esta disciplina porque vi una película y fue como, ay yo quiero entrenar esto, y buscamos y estaba la liga recién fundada, entonces averiguamos, nos contactamos fuimos al estadio y ahí empecé a disparar y sentí la conexión con el deporte y no me quise ir de ahí”, puntualizó.

El objetivo que ahora se ha trazado Mariana Rodríguez Robayo es poder representar a Boyacá en un campeonato mundial, sueño que aspira a cumplir muy pronto.