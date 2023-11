Petro lleva un año y tres meses sin corregir lo que iba a arreglar: Juan Manuel Santos

Bajo el marco del nuevo libro del expresidente y premio nobel de paz, Juan Manuel Santos, “La batalla contra la pobreza”, en el que el exmandatario habló sobre la importancia de que los nuevos presidentes no dejen de lado los logros o proyectos de sus predecesores, queriendo iniciar de cero y no pensar en las cosas buenas que se hicieron en los gobiernos anteriores.

De hecho, en la presentación que tuvo, señaló que el presidente Gustavo Petro heredó muchos problemas y que en lugar de mejorar lo que propuso arreglar, solo ha empeorado las cosas. Sin embargo, el también expresidente Álvaro Uribe, lanzó un trino en donde hizo entender que Santos había dejado peor el país.

Santos que Pte Petro encontró al país destruido. Veamos cifras fatales de Santos:



Crecimiento PIB:

Por herencia: 6%

Por sus logros: 1,8% menos que crecimiento población;



Narco:

Por herencia: 42 mil-48 mil hts;

Por sus logros 220mil hts;



Deuda: de 43.1%/PIB a 55,9%/PIB… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 19, 2023

Por esta razón, el expresidente Santos estuvo en 6AM de Caracol Radio y opinó lo siguiente sobre lo que dijo Uribe: “Personalmente, no le respondo, pues aquí se mete en arena movediza, porque si quiere que hagamos una comparación de lo que él hizo con lo que hicimos nosotros, pues creo que le va a ir muy mal y ese es un debate que la academia y los periodistas deben dar en algún momento, pero con evidencia”.

Sobre el caso de Petro y el país que le recibió a Iván Duque comentó: “La verdad es que el presidente Petro sí heredó muchos problemas de Duque. Comenzando por un déficit externo muy alto, igual que la inflación, desempleo, una deuda externa muy crecida, otras deudas también muy altas. Pero considero que todos añorábamos que Petro corrigiera esta tendencia, pero lleva un año y tres meses y no ha sido así, pero hay que reconocer que él recibió muchos problemas”.

Así mismo, expresó que esperaba que Petro pudiera lograr un acuerdo nacional porque según él es lo que necesita el país. “Necesitamos dejar esta polarización, que los diferentes sectores de la sociedad dejen de insultarse y que encuentren comunes denominadores, ya que de eso se trata la democracia. Si seguimos así va a ser muy difícil resolver los problemas de los ciudadanos. Ojalá este ánimo del Gobierno se traduzca en acuerdos reales”, puntualizó Santos.

En temas de seguridad, habló sobre lo que el proceso que llevó a cabo con las FARC y explicó: “Cuando a nosotros nos pedían un cese al fuego, decíamos que no, un ejemplo de esto es cuando Rabin se sentó a negociar con Arafat y quedaron en negociar la paz como si no hubiera terrorismo y la otra parte dijo que también iba a combatir el terrorismo como si no hubiera negociación. Eso mismo le dijimos a las FARC”.

“Quedamos en que cuando todo estuviera acordado ahí si habría cese al fuego y eso funcionó, porque uno puede darle a estos grupos carta blanca y pensar que uno puede negociar con una zanahoria y no con garrote, esto tiene que estar presente si quiere uno tener acuerdos que puedan funcionar”.