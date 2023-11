“Me inquieta la capacidad financiera de Ecopetrol con PDVSA”: Juan Camilo restrepo

Como ya se conoció, el pasado sábado 18 de noviembre, el presidente Gustavo Petro se reunió con su Nicolás Maduro, siendo el quinto encuentro de este Gobierno después del restablecimiento de las relaciones con el país vecino, para hablar sobre diferentes aspectos, entre ellos la energía.

Teniendo en cuenta esto, hubo un tema que causó mucha polémica en el país, el cual se trató de una posible sociedad entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela (PDVSA), para explotar y hacer exploraciones de gas y petróleo en territorio venezolano y viceversa.

Por eso, Juan Camilo Restrepo, exministro de Minas y Energía, estuvo en 10AM de Caracol Radio y comenzó opinando lo siguiente: “Es otro más de los muchos anuncios que ha hecho el Gobierno y sigue haciendo sin que lo respalden estudios. Una característica de este Gobierno es lanzar ideas al aire y las cuales no tienen cuantificaciones para uno referirse”.

“A mí lo que realmente me inquieta y, por lo tanto, discrepo de este anuncio, es si el Gobierno habrá estudiado la capacidad financiera de Ecopetrol para lanzarse a hacer negociaciones con PDVSA en Venezuela. Ecopetrol tiene un flujo de caja para hacer una inversión de 4.000 o 5.000 millones de pesos al año para todas las funciones. Pero no sé si esto cabe con esta sociedad, precisamente porque no hay estudios”: