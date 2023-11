Habló la mamá de los niños desaparecidos en la frontera México - USA

Bucaramanga

Desde el refugio de migrantes de Nueva York en los Estados Unidos, habló por primera vez Yini Paola Galán, la mamá de los dos niños que desaparecieron en el río Bravo, ubicado en la frontera con México cuando buscaban el sueño americano.

La mujer de 23 años de edad que partió desde Girón, Santander, con solo $130.000 en sus bolsillos narró cómo ocurrió la tragedia que mantiene desaparecidos a sus dos hijos de 4 y 6 años desde hace 10 días cuando fueron arrastrados por la corriente del peligroso afluente.

“Ese día íbamos pasando el río con bastante gente. Hubo un desespero de un compañero, en ese desespero él como no me soltaba de la mano, se agarró de mí y ahí fue donde todos caímos encima de todos y se me soltaron los niños en ese río. Nosotros nos quedamos ahí esperando si los sacaban pero no hubo respuesta tampoco y nos entregamos a la patrulla porque nos dijeron que ahí nos daban respuesta pero no nos dijeron nada”, dijo Galán a Caracol Radio.

Agregó que después de perder de vista a sus hijos Eylen Mariana y Jesús David en medio de las aguas, fue trasladada desde zona de frontera entre México y USA al refugio de migrantes en la ciudad de Nueva York en donde hasta el momento no ha tenido información sobre el paradero o rescate de sus pequeños, oriundos de Girón.

“Estoy destrozada porque ya cuántos días han pasado y uno no sabe nada, no dan razón de mis niños. Los siguen buscando pero no hemos sabido nada más”, agregó la mujer a Caracol Radio.

Tras 10 días de búsqueda, su familia en Nuevo Girón y la mujer que buscaba un mejor futuro en suelo americano no han tenido información de la ubicación o rescate de los dos niños.