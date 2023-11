Habitantes de Cimitarra llevan siete días sin agua

Bucaramanga

Autoridades en Cimitarra siguen a la espera de que Cenit, la filial de Ecopetrol, entregue los resultados químicos realizados en las cuencas afectadas por el derrame de nafta, el pasado 14 de noviembre.

Aunque el gerente de Aguas Cimitarra, Moisés Gómez Rodriguez, dijo a Caracol Radio que él recibió un informe que indicaba que todo estaba bien, no hay un reporte formal que precise si hubo o no contaminación.

“Vía whatsApp recibí información de un funcionario que me dijo que ya habían salido las primera pruebas, no conozco el documento, pero dijeron que salieron buenas. De todos modos y hasta no tener información oficial, se sigue suministrando el agua con carrotanques en el municipio”, insistió Gómez Rodríguez.

Recordemos que la situación se dio por una alerta que indicó la instalación ilegal de unas válvulas para robar petróleo.