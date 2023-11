Alfredo Arias: Lo teníamos controlado, más allá del gol de Nacional

Alfredo Arias con Independiente Medellín (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

Independiente Medellín venció a Nacional en el clásico paisa y sigue como líder del grupo B de los cuadrangulares finales de la liga colombiana. El cuadro dirigido por Alfredo Arias empata en puntos con Millonarios, pero la ventaja del punto invisible le da la primera posición al equipo antioqueño.

Tras la victoria, el entrenador uruguayo del DIM, Alfredo Arias, habló sobre el buen momento del equipo, destacó la planificación del partido y el nivel de Atlético Nacional, además de elogiar el comportamiento de los hinchas en el clásico: “me gustó el ver las dos hinchadas, ver como se mezclaba los colores, podríamos ser ejemplo para otras ciudades y otros países para compartir una fiesta como esta”.

Balance del partido: “Hicimos un primer tiempo muy bueno, cuando veo que nos dan tanta importancia a los cuerpos técnicos es gracias a que tengo un equipo que no se rinde y que tiene muchas ganas de ganar, es porque venimos compitiendo muy bien, es un equipo muy competitivo y lo ha sido todo el campeonato. El segundo tiempo fue diferente por el resultado, un resultado hace que un partido no sea igual nunca, destaca nuestra victoria por el rival que teníamos enfrente, un equipo que su historia lo dice todo y aparte, era un clásico. Nosotros controlamos bien el partido y estuvimos a salvo, me gustó el ver las dos hinchadas, ver como se mezclaba los colores, podríamos ser ejemplo para otras ciudades y otros países para compartir una fiesta como esta”.

La eficacia de cara al arco: “Más allá de la reacción del rival, lo teníamos controlado, esto es un juego y Nacional quiso, y bueno, consiguió ese gol al final. Respecto a la puntería, lógicamente uno quiere convertir todas las opciones que tiene, pero no es fácil, es un clásico y una cancha mojada, la pelota pica y se va, ojalá esas entren el próximo partido porque las vamos a necesitar”.

Yairo Moreno: “Es un jugador de calidad, creo que le falta un poquito para estar en su forma ideal, pero es un jugador de gran calidad”.

¿Cómo mantener la intensidad de juego todo el partido?: “Esta intensidad se ha manifestado desde el primer día, esta intensidad se habla cuando no tienes la pelota, pero el fútbol es con y sin pelota incluso es alternancia a veces, todos los equipos intentamos tenerla más, está bien hablar de intensidad, pero también hay que hablarlo con la pelota, esto se entrena y tiene una base de entrenamiento, de nada nos sirve la intensidad de los tres clásicos ganados, del invicto, de tener el punto invisible, de nada sirve si en el próximo partido no somos los mismos, ojalá los muchachos sigan con esa humildad que traen, así podemos seguir con la misma intensidad.”