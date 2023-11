Sergio Massa reconoce su derrota y felicita a Milei, nuevo presidente de Argentina

El candidato oficialista a la Presidencia de Argentina, Sergio Massa, reconoció este domingo su derrota en el balotaje, que dio el triunfo -aún sin cifras oficiales- a su oponente, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, quien será próximo mandatario del país desde el 10 de diciembre.

Sergio Massa obtuvo el 44,08% del balotaje con un total de 11.330.665 de votos, mientras que Javier Milei, se llevo la delantera al obtener el 55,95% del balotaje, con el 88,12% de las mesas escrutadas.

“Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión o desvaloración y qué además es transparente y respeta siempre los resultados (...) los resultados no son los que esperábamos, me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años”. Dijo Massa .

También aseguró que hoy termina una etapa de su vida política: “Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo como valores centrales de la Argentina”, señaló ante sus seguidores el aspirante peronista, quien, como ministro de Economía, deberá afrontar ahora parte de la transición con el nuevo Ejecutivo.

,