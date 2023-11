Comunidad de Guachaca pide que no se suspenda la atención en el Centro de Salud

Santa Marta

A través de un comunicado la ESE Alejandro Próspero Reverend dio a conocer que, con el fin de mejorar la atención en la prestación de los servicios de salud, “suspendió temporalmente la atención rutinaria de la unidad de prestación de servicio del Centro de Salud Guachaca, mientras se realicen adecuaciones correspondientes a los procesos, procedimientos y condiciones de seguridad física y biológica en su infraestructura”.

Agrega el documento que con estas acciones buscan “ajustar nuestros servicios e instalaciones a la normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, además, solicitaron y/o sugirieron a los usuarios “utilizar nuestra red de centros de atención con servicios de urgencias más cercana a la población de Guachaca, o acudir a la red alterna de su asegurador (EPS) para la atención de urgencias y si es necesario la consulta médica”.

Le puede interesar:

Bombillas luminarias en zona costera de Guachaca y Mendihuaca deberán ser retiradas

Esta decisión adoptada por la ESE no fue del agrado de los habitantes de la Troncal del Caribe como Baudilio Valencia, quien señaló que “la red más cercana para atención médica es en Santa Marta, en el hospital o en las EPS, a una hora de donde estamos ubicados”.

Indicó que “son artimañas que inventa la ESE y no de adecuaciones que han hecho antes y nunca han cerrado el centro de salud. Nosotros pensamos que son retaliaciones, pues, en las elecciones pasadas no se les brindó el apoyo que se les venía dando”.

También se refirió a situaciones de intolerancia o amenazas que se han presentado y que serían una de las razones del cierre de este centro asistencial de gran importancia, pues, está ubicado en un sector turístico de alta afluencia de visitantes y en el que reciben atención los habitantes de la Troncal del Caribe y de las zonas altas ubicadas en las estribaciones de la Sierra Nevada.

“Estamos a la deriva y pedimos a la alcaldesa Virna Johnson, así como a los entes de control, que miren hacia acá y tomen las medidas necesarias para el Centro de Salud no sea cerrado”, puntualizó Baudilio Valencia.