Fernando Alonso desata la polémica: “Este es un deporte duro, aquí no jugamos al fútbol”

La primera edición del Gran Premio de Las Vegas arrancó con pie izquierdo. A los ocho minutos del inicio de la primera práctica libre, el Ferrari de Carlos Sainz fue impactado por una alcantarilla que se levantó y arruinó el suelo del monoplaza, declarando una prematura bandera roja. Los asuntos de seguridad debían ser resueltos, por lo que la sesión se dio por finalizada, para llevar a cabo los arreglos necesarios para atender a los requisitos de seguridad que exige el deporte.

Los retrasos causaron revuelo, con fanáticos desalojados previo al inicio de la segunda tanda de prácticas y equipos disgustados por lo ocurrido, se dio continuidad a las actividades. No obstante, incluso desde la ceremonia de inauguración, pilotos como Max Verstappen han manifestado su disgusto ante la priorización del show, por encima del deporte.

Adicionalmente, los horarios también han producido opiniones divididas. La prueba de clasificación se corrió a las 3:00 a.m. y la carrera será a la 1:00 a.m. (hora colombiana), tiempos que no caracterizan a los Grandes Premios que se corren en América. Aunque Lewis Hamilton comentó que no representaba un problema para él, es el único piloto que no ha manifestado algún tipo de queja al respecto.

Fue el español, Fernando Alonso, atendiendo al tema de la descompensación horaria, el que causó revuelo con sus opiniones. “No está bien, pero así es. Este es un deporte duro, aquí no jugamos al fútbol”, señaló disgustado ante el cansancio con el que deben afrontar la prueba.

“Para mí, todos pueden saltarse estas cosas. Simplemente estás ahí parado, pareces un payaso”, fueron las impresiones del neerlandés, tricampeón de la Fórmula 1, quien no dudó en compartir su disgusto ante la espectacularización de la competencia, que inicio con lo que para muchos fue una ridícula ceremonia de inauguración.

Resultados de la Prueba de Clasificación

Continuando con la polémica, la amonestación que recibió Carlos Sainz fue la gota que derramó el vaso. A pesar de conseguir el segundo lugar en la ‘qualy’, obtuvo desde el viernes una penalización de 10 puestos por cambios en la unidad de potencia. El problema yace en que, las modificaciones que el equipo tuvo que realizar el equipo, fueron el resultado de las fallas en la seguridad de la pista (las alcantarillas sueltas).

Además, el español también fue parte de la segunda sanción. Lance Stroll recibió castigo de cinco casillas por adelantarlo bajo condiciones de bandera amarilla durante la tercera práctica libre. Así, Sainz descenderá de la segunda a la decimosegunda posición, mientras que el canadiense largará penúltimo.

Dejando de lado el incidente que protagonizó el piloto madrileño, los Tifosi se muestran fuertes para enfrentar esta primera carrera en la Capital del Entretenimiento. Charles Leclerc obtuvo la Pole Position, puesto que tendrá que defender rueda a rueda con el neerlandés que partirá segundo. George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) y Alex Albon (Williams) completan el top 5.

Aplicadas las penalizaciones, así quedaría la grilla de partida el Gran Premio de Las Vegas 2023: