Perro pastor alemán perdió la movilidad tras agresión con una escopeta en Ibagué

Ibagué

El hecho ocurrió en la vereda Las Victorias que pertenece al corregimiento de Cay en el Cañón del Combeima. Según Beatriz Sánchez, propietaria de la Pastor Alemán, Soe, un hombre desconocido le disparó a su mascota mientras esta jugaba en los senderos cercanos.

“Salió en la mañana como todos los días, se fue para la vereda del señor, y él seguramente ya la estaba esperando y le disparó”, expresó Sánchez. Según sus declaraciones, no había antecedentes ni problemas previos con el agresor, quien no es habitante de la vereda.

Por su parte, Albeirto Mora, líder del Cañón del Combeima, comentó sobre la posible motivación detrás del cruel acto. “El señor estaba incomodo porque un perrito molestaba a las gallinas y había matado a una. Supuestamente por esto, el señor sacó una escopeta de calibre 16 con munición de lluvia”, relató Mora. Explicó que la munición se expande al ser disparada, lo que podría haber causado las graves heridas a la cachorra.

El estado de Soe es crítico. Fue atendida en el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, lamentablemente, las heridas la han dejado con movilidad limitada en sus patas traseras, quedando inválida debido al impacto de la munición.

Las autoridades competentes se encuentran investigando el caso y buscando al responsable, quién hasta el momento no ha sido localizado. La comunidad y la familia de Soe exigen justicia. “No la queremos abandonar, le queremos dar todo lo que necesita, es parte de la familia, era una perrita muy amorosa,” dice Sánchez conmovida. “Pido justicia para este señor, no justifica lo que hizo, contra un animalito indefenso”.