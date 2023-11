¿Es posible trabajar en España con visa de estudiante? Estos serían los requisitos

España es un destino popular para estudiantes internacionales, según cifras del Sistema Integrado de Información Universitaria del Ministerio de Universidades de España, entre 2021 y 2022 hubo un total de 224.080 extranjeros estudiando en universidades el país, de los cuales 19.519 fueron colombianos de forma virtual y presencial.

Sin embargo, los que deciden estar en España para, además de la educación, aprender de su cultura, historia y aprovechar su clima, buscan la posibilidad de trabajar mientras estudian para ayudar a cubrir sus gastos.

¿Es posible trabajar en España con visa de estudiante?

Según explica el despacho Lucas Franco Abogados en su página web, sí es posible trabajar en España con visa de estudiante ya sea por cuenta ajena o propia, pero hay algunas restricciones que se deben tener presentes.

Se podrá trabajar siempre que:

El trabajo sea compatible con la actividad para la que se concedió la estancia por estudios.

Que los ingresos obtenidos no tengan el carácter de recurso necesario para el sustento del estudiante extranjero.

Las restricciones a la hora de trabajar con visa de estudiante han cambiado recientemente. Antes de agosto de 2022, los estudiantes necesitaban solicitar un permiso de trabajo adicional para poder trabajar. Sin embargo, con la reforma del reglamento de extranjería, los estudiantes con visa de estudiante pueden trabajar automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Los requisitos para tener en cuenta

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España, aseguró que para facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas que están en España, se realizaron importantes modificaciones a la Ley Orgánica de Extranjería.

“Se mejoró la normativa para favorecer la permanencia de los estudiantes, incrementando sus posibilidades de trabajar y atrayendo con ello talento internacional”, se lee en la página web.

Por lo que, como mencionamos anteriormente, se permite que los estudiantes compaginen trabajo y formación, siempre que sean compatibles con los estudios realizados y no superen las 30 horas semanales.

Además, se eliminaron las restricciones a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral tras la finalización de los estudios.

La reforma incluye una nueva figura de arraigo por formación, que concede una autorización de residencia por un periodo de 12 meses a los extranjeros que han permanecido en España de forma continuada durante un periodo mínimo de dos años si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo. La figura, inspirada en el “duldung” alemán, puede ser prorrogada por otros 12 meses.

Icfes sirve para aplicar a universidades españolas

A propósito de los jóvenes que deciden estudiar en España, en mayo de 2023 los Ministerios de Educación en Colombia, el Ministerio de Universidades en España y el Ministerio de Educación y Formación Profesional del país europeo firmaron un acuerdo para convalidar las pruebas de estado exigidas para acceder a instituciones de educación superior en ambos países.

Con esto, los estudiantes colombianos y españoles no tendrán la obligación de convalidar su diploma de bachiller y tampoco las pruebas exigidas como requisito de graduación para acceder a universidades e instituciones de educación superior en ambos países. Los españoles no deberán presentar las pruebas Saber en nuestro país y los colombianos no tendrán la obligación de presentar las denominadas EBAU en España.