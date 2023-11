Venezuela y Ecuador juegan para Colombia en Maturín

Venezuela y Ecuador disputaron un partido picante por varios pasajes. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Edilzon Gamez

Venezuela y Ecuador empataron 0-0 en el Estadio Monumental de Maturín, por la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El resultado es favorable en las aspiraciones de la Selección Colombia.

La principal ocasión de todo el compromiso fue para los ecuatorianos, que anotó antes de los 10 minutos por medio de José Cifuentes; sin embargo, el gol fue anulado por un supuesto fuera de lugar previo. La acción fue revisada por varios minutos, para finalmente revalidar la decisión del árbitro.

A lo largo del juego, la posesión del balón estuvo mayormente a favor de Venezuela, liderado por Yeferson Soteldo, gran figura en la pasada doble jornada; no obstante, no logró superar el bloque defensivo del equipo de Félix Sánchez, quien no renunció del todo al ataque.

Con este resultado, Venezuela llega a 8 puntos y continúa en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo del 2026; Ecuador, por su parte, sigue recuperando terreno tras haber comenzado la Eliminatoria con -3 puntos, llegando ya a 6 unidades.

El próximo martes, Ecuador estará recibiendo a Chile en Quito, juego que dará inicio a las 6:30PM, hora colombiana; entretanto, Venezuela tendrá una dura visita a Perú en Lima, urgido de resultados en el fondo de la tabla. Este partido será a las 9:00PM.