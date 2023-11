Una agente de tránsito denunció presunto acoso laboral y sexual por parte de un superior

En redes sociales se hizo viral el caso de una agente de tránsito de Medellín, que denunció públicamente a su superior, el comandante Dairo Correa, por presunto acoso sexual y laboral.

La guarda, cuya pareja es otra agente de la misma Secretaría de Movilidad, aseguró que ambas se sienten perseguidas por el jefe, por causa de su orientación sexual.

En las imágenes se observa a la mujer, que aprovechó la formación de sus compañeros para hacer la denuncia. La agente le expresó:”estoy cansada y tiene que haber un precedente, a usted alguien le tiene que hablar, acá hay un ambiente de miedo y terror contra usted”.

Además, le dijo: “tener que venir acá y exponer mi condición sexual es denigrante y es una falta de respeto ¿por qué hace una persecución contra mi pareja y contra mí?”. El señalado le respondió que no está interesado sexualmente en ella y que si no la nombra para ejercer sus funciones es “porque no se le da la gana”.

Pero, ¿qué dice la Secretaría de Movilidad? Tras hacerse público el caso, a través de un comunicado expuso que “una vez conoció el caso citó a los implicados para conocer la situación y se les informó sobre los trámites respectivos que deben adelantar en temas penales y disciplinarios para determinar la veracidad de los hechos denunciados”.

Además, que la Secretaría de Movilidad está presta a brindar toda la información y apoyo oportuno que los entes de control, judiciales y disciplinarios requieran para el esclarecimiento de la situación denunciada.