Superfinanciero propuso intervención del Banco de la República por volatilidad del dólar

Cartagena

Desde Cartagena el superintendente financiero, César Ferrari, pidió intervención del Banco de la República para frenar la volatilidad del dólar.

Fue en la edición 21 del Congreso de Riesgos organizado por Asobancaria en la capital bolivarense, donde el funcionario se refirió a la inestabilidad en la tasa de cambiaria que muestra la moneda norteamericana. Para Ferrari esto puede alejar la inversión extranjera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Se lo he dicho N veces al Banco de la República. No podemos seguir viendo una inestabilidad cambiaria tan grande porque eso paraliza la inversión. Un inversionista no sabe cómo hacer su flujo de caja porque no sabe la tasa de cambio que estará vigente mañana o después, porque eso cambia de $5.000 a $4.000, en fin, es una volatilidad”, explicó Ferrari.

“Gobierno tiene que compensar tarifas de energía”: Gobernador Blel

También citó el caso de Perú, donde dijo que el banco central interviene logrando una “tasa cambiaria super estable”. Actualmente el dólar se mueve en un promedio entre los 4000 y 4.100 pesos.