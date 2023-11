“Gobierno tiene que compensar tarifas de energía”: Gobernador Blel

Cartagena

Durante el encuentro de alcaldes y gobernadores organizado por Findeter en Cartagena, el mandatario de Bolívar, Vicente Blel, rechazó el alza de las tarifas de energía en la región Caribe durante los últimos meses.

“Las tarifas las hemos venido rechazando eso no permite que el Caribe sea competitivo, a pesar de que la tarifa sea similar a la de otras regiones. Lo que nos afecta es que el consumo de energía aquí es mayor”, indicó.

De acuerdo con el gobernador de Bolívar, el alto costo de la energía impide que la región sea competitiva y por eso instó al Gobierno del presidente Gustavo Petro compensar las tarifas. De igual forma, el mandatario criticó la labor que viene ejerciendo la empresa Afinia en Bolívar, donde incluso en las últimas horas se han registrado bloqueos en carreteras nacionales por los constantes cortes en el corregimiento de Loma de Arena, jurisdicción del municipio de Santa Catalina.

“El Gobierno tiene que buscar compensar esas tarifas para que el Caribe pueda ser cada día más competitivo. Realmente yo entiendo el clamor de la comunidad que se toma de las vías de hecho, y es producto de la ineficiencia de Afinia que no escucha a las comunidades y que no hace los mantenimientos a tiempo. Afinia tiene que hacer las inversiones a tiempo para que no ocurra lo de Loma de Arena, que tenía muchas horas sin el servicio eléctrico”, puntualizó.