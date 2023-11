Nueva polémica para la Alcaldía de Tunja por muerte de mujer extranjera

Tunja

Una nueva polémica rodea a la Alcaldía de Tunja luego de que expidiera un comunicado frente al caso de Carmen Quintero, la mujer venezolana de 31 años que falleció el pasado domingo 12 de noviembre y que permaneció casi 24 horas sin que ninguna autoridad adelantara el levantamiento de su cuerpo; en el comunicado la Administración afirma:

“Una vez se conoció el caso, se reportó al Centro regulador de Urgencias y

Emergencias del Municipio de Tunja – Cruemt, sobre las 11:00 de la noche

de ese domingo, desde la Secretaría de Salud Territorial se activó la ruta de

fallecidos en casa, y se realizó acompañamiento, es así que la EPS, envió

un médico al sitio de residencia en horas de la mañana del lunes 13 de

noviembre y se expidió el acta de defunción a las 10:28 de la mañana de este mismo día”.

Esta afirmación generó molestia entre la familia de la víctima quien decidió pronunciarse manifestando que el comunicado es “una total mentira”.

“El comunicado es una totalmente mentira porque al final no llegó doctor, el doctor nunca llegó acá a la casa, yo llamé toda la noche, desde las 10:30 de la noche llamando y toda la madrugada, me decían, a las 3:00 de la mañana tiene respuesta, en 20 minutos lo vuelvo a llamar y así me tenían, después, ya por último, me dijeron que a las 7:00 de la mañana ya tenía respuesta y ya como a eso de las 10 de la mañana me llamó un doctor de Sogamoso, que no podía venir que porque se le complicaba”, le relató a Caracol Radio, Jorge Peña, esposo de la víctima.

Además, denunció que le hizo el certificado de defunción vía telefónica y se lo envió por WhatsApp.

“Me hizo el certificado vía telefónica y me envió eso al WhatsApp, me envió el documento por WhatsApp, y al otro día, me envió el original por Inter-apidísimo y allá me tocó ir a buscarlo y cancelar el envío, eso fue lo que sucedió, pero el doctor nunca vino acá”, insistió.

Hizo un llamado a la Administración municipal.

“Que se ponga la mano en el corazón y que atiendan a la gente como se debe, porque todos somos seres humanos, seamos de China o seamos de Venezuela, seamos de otro lado, todos somos seres humanos y que se coloquen la mano en el corazón para que no pase lo que me sucede a mí”, finalizó.