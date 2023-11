10 carreras que podría estudiar si sacó un puntaje bajo en el ICFES

Los estudiantes que están a punto de culminar el colegio deben presentar la prueba ICFES- Saber 11, en la cual se les evalúan diferentes competencias y en las que eventualmente se entregan los resultados mediante un puntaje global y especifico. El primero es el puntaje total que va en un rango de 0 a 500 puntos, mientras que los puntajes específicos corresponden a las diversas áreas que fueron evaluadas durante la prueba, con un rango de 0 a 100 puntos.

Esta es una prueba obligatoria para ingresar a muchas de las universidades del país y en algunas no es posible ser admitido si no se cumple con la puntuación establecida internamente. Sin embargo, si usted no sacó un puntaje alto en esta prueba existen diferentes opciones para iniciar su pregrado universitario. Preste atención a estos datos:

¿Hay universidades que no usan el sistema ICFES?

Hay universidades que tienen su propio sistema para evaluar a los aspirantes, tales como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional, mientras que en la Universidad del Norte solicitan adjuntar las notas de los dos últimos años de colegio además de otros documentos. Por otro lado, el instituto SENA, la Universidad EAFIT y la Universidad Simón Bolívar piden presentar los resultados del ICFES, pero no exigen un puntaje mínimo para el proceso de admisión y matrícula.

Tenga en cuenta que hay muchas otras universidades en el país en las que podrá estudiar su pregrado aún si su puntaje fue bajo en la prueba. Si quiere estudiar en alguna otra universidad es recomendable que se contacte y verifique cuáles son los requisitos para ingresar e iniciar el proceso de admisión.

¿Qué carreras estudiar si saco un puntaje bajo en el ICFES?

Muchas de las universidades del país ofrecen diferentes y excelentes carreras a las que usted podrá aplicar, aunque tenga un puntaje bajo, si está buscando opciones de carreras para estudiar, aquí hay una lista de 10 carreras que podría considerar:

En la Universidad del Norte podría estudiar las siguientes carreras, incluso si su puntaje fue bajo en la prueba ICFES:

Negocios internacionales: este programa tiene una amplia salida laboral en áreas como la gestión empresarial, la consultoría estratégica, las finanzas internacionales o marketing global. Además, puede emprender su propio negocio.

este programa tiene una amplia salida laboral en áreas como la gestión empresarial, la consultoría estratégica, las finanzas internacionales o marketing global. Además, puede emprender su propio negocio. Diseño Gráfico: si tiene habilidades creativas y le gusta el diseño, esta carrera brinda conocimientos en programas de diseño y lo preparará para trabajar en agencias de publicidad o estudios de diseño.

si tiene habilidades creativas y le gusta el diseño, esta carrera brinda conocimientos en programas de diseño y lo preparará para trabajar en agencias de publicidad o estudios de diseño. Filosofía y humanidades: este programa puede abordar diferentes temas históricos y culturales, estudios literarios y otros aspectos que también pueden ser de grandes intereses si le gusta leer y hacer análisis profundos sobre diferentes componentes.

este programa puede abordar diferentes temas históricos y culturales, estudios literarios y otros aspectos que también pueden ser de grandes intereses si le gusta leer y hacer análisis profundos sobre diferentes componentes. Turismo: si le apasiona el turismo y la atención al cliente, esta carrera puede proporcionarle conocimientos sobre destinos turísticos, gestión hotelera y planificación de eventos.

En la Universidad Militar Nueva Granada podría estudiar:

Derecho: si le gustan las leyes y todo el tema relacionado con derecho, también podrá tener acceso a esta carrera, la cual cuenta con una alta inserción laboral en diferentes entidades o ámbitos, además le ayudará desarrollando sus habilidades comunicativas y de liderazgo.

si le gustan las leyes y todo el tema relacionado con derecho, también podrá tener acceso a esta carrera, la cual cuenta con una alta inserción laboral en diferentes entidades o ámbitos, además le ayudará desarrollando sus habilidades comunicativas y de liderazgo. Contaduría pública: esta carrera le brinda habilidades en el área contable y financiera, lo cual le permitirá trabajar en empresas o emprender tu propio negocio.

En la Universidad Nacional puede estudiar las siguientes carreras, siempre y cuando apruebe el examen de admisión que realizan:

Economía: con esta carrera podrá tener una amplia perspectiva sobre los fenómenos económicos que influyen en la vida cotidiana, como la inflación y otros temas de gran interés, además será un profesional altamente preparado para buscar y brindar soluciones a diversas situaciones económicas.

con esta carrera podrá tener una amplia perspectiva sobre los fenómenos económicos que influyen en la vida cotidiana, como la inflación y otros temas de gran interés, además será un profesional altamente preparado para buscar y brindar soluciones a diversas situaciones económicas. Geología: esta carrera se puede ejercer en empresas de recursos naturales, empresas de consultoría, organizaciones sin fines de lucro y más. Además, es un programa que estudia la tierra, sus procesos, historia, materiales y otros aspectos llamativos.

En la Universidad Simón Bolívar podría estudiar:

Enfermería: si le llama la atención el cuidado de la salud y quiere trabajar en el área de la atención médica, esta carrera le proporciona conocimientos en enfermería y lo prepara para trabajar en diferentes hospitales o clínicas.

si le llama la atención el cuidado de la salud y quiere trabajar en el área de la atención médica, esta carrera le proporciona conocimientos en enfermería y lo prepara para trabajar en diferentes hospitales o clínicas. Administración de Empresas: esta carrera le proporciona conocimientos en gestión empresarial, recursos humanos, marketing y finanzas, lo cual puede abrirle puertas para trabajar en diferentes organizaciones.

Tenga en cuenta que estas son solo algunas de las múltiples opciones a las que puede acceder en cada una de estas universidades, recuerde consultar directamente si tiene alguna duda.