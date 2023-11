Contraloría Distrital dice que Alcaldía de Medellín gastó en campaña injustificada

Medellín, Antioquia

En el informe preliminar de la Contraloría Distrital de Medellín, que ya está en el despacho del alcalde encargado Óscar Hurtado, se asegura que la Secretaría de Comunicación habría hecho gastos innecesarios, lo que podría determinarse como una actuación con incidencia fiscal y administrativa.

Esto al invertir 165 millones de pesos para ubicar 250 pasacalles para anunciar el supuesto congelamiento de los servicios públicos, ubicados en todas las comunas de Medellín.

Las piezas decían: “Sabías que el alcalde Daniel Quintero Calle congeló las tarifas de servicios públicos”, a concepto de la contraloría esta decisión no dependía ni del alcalde de Medellín ni de el gerente de EPM, por lo que concluye que: “constituyéndose en un gasto innecesario que no condujo a cumplir los objeticos del estado y no genero beneficio alguno.

La alcaldía de Medellín tiene cuatro días para responder esta y otras observaciones hechas por la contraloría.