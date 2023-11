Néstor Lorenzo sueña con vencer a Brasil: Siempre hay una primera vez, es un buen momento

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, se refirió al choque de este jueves ante Brasil, por la quinta fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El estratega argentino expresó su deseo por conseguir el primer triunfo ante los pentacampeones del mundo.

La situación de Luis Díaz

“Fue un hecho que nos tuvo en vilo a todos, a toda la sociedad. El grupo estuvo muy pendiente, siempre apoyando a Lucho y a su familia, siempre estuvieron en oración constante para que esto terminara bien. Más allá de que puedo decir que fue positivo, el desgaste se sintió, sobre todo él y su familia, fueron momentos muy duros. Gracias a Dios terminó bien, ojalá que no vuelva a suceder un hecho así, lo sentimos bastante, me imagino en el seno de la familia Díaz cómo habrá estado todos estos días. Gracias a Dios volvió todo a la normalidad, pero el sufrimiento estuvo, el desgaste psicológico estuvo y lo vivimos desde el grupo, apoyando continuamente a Lucho, lo cual demostró que somos una familia dentro de la Selección”.

Bajas sobre la banda derecha

“Las dos últimas convocatorias se ha complicado un poquito por temas de lesiones y falta de jugadores en el mismo sector. Te faltó nombrar a (Andrés) Román, que había venido a microciclo con nosotros. Son cosas que pasan, hay que adaptarse, imaginar mucho y ver la historia de cada jugador a ver dónde los puedes utilizar. Estamos bien cubiertos para esta convocatoria, así como está”.

Jugadores del fútbol colombiano

“Siempre vamos a estar pendientes de la Liga local, es el fútbol nuestro. La idea es que emigren cuando tienen un grado de maduración acorde a poder adaptarse a otras ligas mejores. Si ves la lista de las distintas selecciones de esta convocatoria, son muy pocos los jugadores de las Ligas locales. Nosotros tenemos también compromisos amistosos, en donde el jugador inicia su proceso de Selección muchas veces o van jugadores de juveniles. Tenemos una lista grande de jugadores convocables para partidos amistosos (...) en diciembre tenemos dos amistosos en Estados Unidos, donde seguramente irán jugadores de las Ligas locales”.

La ausencia de Jhon Arias

“Lo bueno de Jhon es que entró desde el anonimato y fue de menos a más, es un jugador que nos da una versatilidad en distintos sectores del campo, que no cualquiera lo puede hacer. Pero no nos podemos lamentar, tenemos que mirar para adelante y esperemos que el que lo reemplace esté a la altura de las circunstancias”.

Un buen momento para vencer a Brasil

“Siempre hay una primera vez para ganar, creo que es un buen momento. Convengamos que Brasil tiene jugadores en los mejores equipos del mundo, de mucha categoría, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para equiparar esa categoría. Ojalá que podamos lograr esa primera victoria en Eliminatorias”.

El nivel de los centrales

“Entre los centrales el nivel está muy parejo. Tenemos mucha paridad y muy buena competencia. Por otro lado, el módulo táctico puede variar, hemos jugado con un cinco más posiciones y con dos interiores. La calidad de jugadores que tenemos nos da la posibilidad de variar el módulo”.

El cambio de horario

“El plan del partido va a ser el mismo, dos horas más tarde o más temprano no va a cambiarnos lo que nosotros pensamos para enfrentar a Brasil. El plan va a ser el mismo”.

¿Por qué es un buen momento para ganarle a Brasil?

“Es un buen momento porque es ahora, simplemente por eso. Cualquier récord está para superarlo y siempre tenemos esa mentalidad de ganar. Hicieron alusión de que nunca les hemos ganado, pues es un buen momento. No podemos ganar si no hacemos un buen partido, ojalá se nos dé”.

¿Por qué cuestan los primeros tiempos?

“Tiene que ver un poco con el poco tiempo de trabajo y la planificación. Hay que imaginar mucho en la Selección. Acá hay jugadores que todavía no entrenaron, jugaron el domingo, ayer recuperaron y hoy va a ser su primer entrenamiento. El equipo de Colombia no se dice de memoria (...) de pronto pasa un poco por ahí, no es que yo corrija muy bien o resuelva nada, ellos también van cogiendo un poco más de confianza”.

Su opinión de Brasil

“Es un equipo que también está haciendo un recambio, pero que tiene jugadores muy consolidados en los mejores equipos del mundo, ya eso solo lo hace fuerte. Después tiene un gran técnico que ha demostrado toda su capacidad en la Copa Libertadores y lo que está haciendo en Fluminense. Siempre Brasil es un equipo muy difícil, pero consideramos que Colombia también tiene lo suyo y vamos a jugarle para que sea la primera victoria en Eliminatoria”.

Información de Jhon Arias sobre Fenando Diniz

“No solo lo seguimos a él todos los fines de semana o cada tres días, conocemos un poco la idea del profe, pero por supuesto que hay datos que siempre sirven para sumar, tomar precauciones o para tener en cuenta en el momento de sacar una ventaja táctica. Todo se deja a un lado cuando aparecen la calidad de los jugadores. La mejor manera de vencer es con la calidad de nuestros jugadores”.