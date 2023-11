Luis Fernando Suárez sobre Gamero: “Si se respetan los procesos, las cosas saldrán bien”

Luis Fernando Suárez, entrenador colombiano. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / HECTOR VIVAS

Luis Fernando Suárez, exentrenador de Atlético Nacional y la Selección de Costa Rica, dio unas declaraciones sobre el presente de Millonarios, felicitándolos por el proceso con Alberto Gamero, además de dar su opinión acerca del presente de la Selección Colombia, la situación de Luis Díaz, con el secuestro de su padre, y dar un pronóstico de la final de la Copa Colombia.

Sobre Alberto Gamero y Millonarios, el entrenador paisa afirmó que siempre y cuando se respete el proceso, el éxito llegará al equipo: “Siempre ha demostrado es que si se respetan los procesos las cosas van a salir bien. Alberto está hace 3 o 4 años y la circunstancia de hace dos o tres años son completamente distintas a la de hoy, pero los respetaron, estuvieron tranquilos, estuvieron con él y, con el equipo que él armó, juega muy bien. Es algo que le va a pasar, si la gente se tranquiliza y no se enloquece, en el caso de América de Lucas González y el Nacional de John Bodmer, donde hay que darles tranquilidad y espacio. En la fecha pasada del grupo B, se ve como los equipos que tienen madurez, ganaron los dos partidos, el caso de Millonarios y Medellín”.

Sobre la final de Copa, Luis Fernando Suárez aseguró que Millonarios tiene algo a favor, y es que mostró una mejor imagen en el último partido entre los dos equipos: “Cualquiera es favorito, Millonarios en la Copa que tiene algo a favor y es que mostró un paso importante en este último partido. Demostró defensa y ataque bien e hizo las cosas bien y Nacional no tanto. Nacional también lo puede hacer, mirarlo otra manera, tiene una revancha próxima y quiere aprovecharla. El técnico tiene que ser que conocer emocionalmente al equipo”.

La Selección: “Creo que es normal que haya irregularidades, sobre todo cuando se tiene un técnico nuevo, aunque no es tan nuevo porque ya conoce la selección, pero es más una sensación de que hay jugadores que están haciendo el proceso y que poco a poco se está metiendo en lo que es la disciplina de la selección. Creo que han sacado resultados importantes, no ha perdido y eso es bueno. En el partido ante Uruguay, la transición, ataque defensa, había que tener mucho cuidado en no quedar tan desprotegido y creo que, en ese sentido, podríamos estar pensando en que hay que tener más cuidado cuando se está atacando. Lo otro es que independientemente de que haya o no centro delantero, la densidad del ataque todavía falta un poquito para mejorarla. La propuesta para que haya más jugadores en el último cuarto de cancha. Pero dentro de todo me gusta la selección, me gusta la seriedad con la que se ha enfrentado cada compromiso. Me gusta que hay muchas más cosas positivas que negativas”.

James: “Él está haciendo lo que sabe hacer. Si un partido en el que me dio tristeza, fue el partido contra Ecuador. El que propuso el juego y de alguna manera tenía que moverse fue James. Lástima no tener la posibilidad de qué se haya materializado en la victoria. Tuvimos el penal, la jugada del VAR, pero el equipo en sí, propuso. Creo que la propuesta nació desde James. Cuando se necesitó que sea protagonista, lo fue”.

Borré: “Le tengo mucha fe. Se lo se lo merece. Es un hombre bueno, trabajador. Después, dentro de lo que todo uno dice, hay momentos especiales en los que uno va a marcar. Él es un hombre lleno de buena voluntad, que se sacrifica en toda la cancha y trabaja mucho para el equipo. Esa clase de jugadores siempre que tenerlos. Lo único es que después tiene que estar dulce, ojalá se ponga dulce con el gol y marque contra Brasil”.

La falta de gol: “Lo que más pienso, es lo que hablamos ahora. Colombia tiene algo que me parece interesante, jugar sin un centro delantero. Esto se puede mirar de dos maneras, que tenga la posibilidad uno de llegar y ocupar ese espacio. Ese falso nueve es importante tenerlo en cuenta y con eso se está trabajando. Hay que tener eficacia a la hora de llegar al arco y todas esas cosas. Lo más importante en esta situación, independientemente de si se juega con un centro delantero o con falso nueve”.

Reemplazo de Jhon Arias: “Arias ha mostrado que tiene sus condiciones, se acomoda varias posiciones. Juega el externo e interno de lateral y es bueno para cualquier entrenador. Lo importante es que uno tenga un jugador como varios jugadores, que te hagan lo de Arias. Que te juega por fuera, como exterior, o como interno, y creo que hoy, por ejemplo, no tiene muchos laterales. Él podría pensar en eso, de qué manera podría jugar con una línea tres, con volante o con alguien que va a hacer algo diferente saliendo de lateral. Habrá que meterse en la cabeza de él entre (Lorenzo), meterse en la cabeza de un entrenador de selección es oscuridad total”.

Línea de 3: “Eso es tan complicado, he jugado con línea tres o cuatro. A mí me gusta más el de cuatro me parece que más equilibrado en defensa, pero según las circunstancias y características de los jugadores. Para jugar en línea tres tienes que tener jugadores, defensas, que sean muy bueno en el mano a mano y laterales que sepan marcar cuando hay una línea de cinco y no dejar el espacio. Hay que trabajar, y tener las condiciones para jugar así. En Colombia, jugar con línea cinco es muy fácil, me parece que tenemos las características para hacerlo, pero todo se debe probar, aunque hay que probarlo con los jugadores que son, no con cualquiera”.

Luis Díaz: “Lo que más me da tristeza a mí, es la crítica que se le hizo a Luis después de los últimos dos partidos. Fueron totalmente injustos con él. Es una situación que es normal, porque lo único que hoy se da es que los jugadores con esa calidad se le exige mucho. No es lo mismo el Luis Díaz que jugaba en el Junior cuando iba a selección, si acaso lo llamaba, al que está ahora en el Liverpool y que lo llaman siempre y es el mejor. Existen otras exigencias y otras situaciones. Él tiene que ser consciente y haber trabajado la cabeza para eso. En el caso nuestro, tenemos que aprovechar ese momento emocional para bien y no para mal. Yo creo que ya lo reflejó. En el partido que jugaron contra el Luton, creo que ya mostró que puede hacer cosas, que él es fuerte emocionalmente. Él debe estar lleno de ganas y energías. Hay que apoyarlo, ojalá tengamos a Luis Díaz de siempre y que es un espectáculo jugador”.

Juan Pablo Vargas: “Juan Pablo es un central espectacular, aparte es un señor. Es un hombre de muy buena condición humana, que es de familia. La familia de él es una familia espectacular y todos los hijos, hermanos, son señores profesionales, todos estudian la Universidad en Estados Unidos. Es un hombre inteligentísimo. Lo mejor de Juan Pablo es que, el problema de la mayoría de los centrales que llegan al país, es jugar contra equipos, contra jugadores que son demasiado rápidos, muy hábiles, que es la condición del jugador colombiano de los delanteros. Juan Pablo no es el más rápido de todos, pero es el más inteligente de todos”.

Bodmer: “Es de lo que está hecho él. Aparte, Jhon, tiene el mundial. Sinceramente, lo de él, no lo digo porque estuvo conmigo dos años en el mundial, lo conozco a él del 2017. Él era entrenador de Tigres, y yo de Equidad. Fue un partido amistoso y yo recuerdo que el primero que me habló del, fue Felipe Camacho. Estaba escuchando al entrador de Tigres y me dijo ponle cuidado. Comenzó hablar y lo que hablaba, lo hablaba bien y de buena manera. El tipo sabe el tipo sabe y deje de prestar atención al partido para prestar atención él. Después le dije algún día trabajaremos juntos, se dio y creo que tiene condiciones. Tiene un buen discurso, después tiene que tener experiencia y tiene que perder, eso es bueno. El ganar, a veces es una amiga tan mala, porque te llenas de ego y creo que a veces perder bueno y es necesario para manejar un montón de cosas. Lo que tiene él cómo es que es un entrenador, es que es muy estudioso como todos los días estudiando y cada vez que llegamos a la reuniones del cuerpo técnico, él ya estaba una hora o dos horas en la oficina mirando un partido repitiendo cinco minutos que no le gustaron del equipo y porque no le gustaron. Es un hombre meticuloso y ojalá le vaya bien”.

Millonarios o Nacional: “Lo voy a gambetear. El que va a ser el campeón, debería ser Águilas Doradas, porque tuvo un año espectacular, el que más puntos hizo y desgraciadamente, este campeonato se da en tres semanas, donde lo das todo o perdés. El torneo está hecho así, No es que me guste mucho, me gustaría más que se considere todo un año de temporada. Primero lo hizo Lucas y después lo está haciendo Cesar, creo que eso hay que valorarlo, pero bueno. Después hay cosas, los partidos que son así, en campeonatos cortos, hay que jugar no solamente con que haya un buen descanso, sino que estratégicamente, tácticamente y sobretodo de la cabeza, que sean inteligentes”.