Hasta el 16 de noviembre se pagará en Cartagena subsidio de Colombia Mayor

Cartagena

El 16 de noviembre, es el último día para aprovechar el cierre del ciclo 10 de pagos del Programa Colombia Mayor, una iniciativa crucial para el bienestar de nuestros adultos mayores. Desde su inicio, el pasado 1 de noviembre, este programa ha brindado apoyo vital a más de 26.000 beneficiarios.

Sin embargo, hasta hoy, más de 2.000 adultos mayores aún no han reclamado su incentivo correspondiente. Es importante destacar que no reclamar el pago de manera consecutiva puede resultar en la exclusión del programa. Por tanto, hacemos un llamado urgente a aquellos que aún no han recibido su pago para que se acerquen y reclamen este beneficio.

El Programa Colombia Mayor tiene como objetivo asegurar una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores, y cada pago es un testimonio de nuestro compromiso con su bienestar. “No dejes pasar esta oportunidad; visita los puntos designados para el cobro y asegúrate de recibir el apoyo al que tienes derecho”.