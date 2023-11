Estudios clínicos sobre los beneficios de la vitamina C

En los resultados prometedores que se lanzaron el pasado 13 de octubre en un ensayo clínico inicial en el Hospital Austin de Melbourne, publicado en Critical Care, muestran que el ascorbato de sodio, una formulación de vitamina C con pH equilibrado, es eficaz en el tratamiento de la sepsis (infección que altera el metabolismo del cuerpo que al no ser controlada lleva a la muerte). De acuerdo a lo que menciona el profesor Yugeesh Lankadeva, investigador principal de estos estudios, menciona que “la sepsis es notoriamente difícil de tratar y, a menudo, mortal”. Además, añade: “Reclutaremos a 300 pacientes adultos sépticos para que reciban nuestra formulación o un placebo, además de la atención hospitalaria habitual. Los resultados nos ayudarán a recopilar datos para determinar la eficacia de nuestra formulación”.

Analizando estas nuevas investigaciones, estuvimos conversando el pasado 14 de noviembre en Sanamente con Hugo Galindo, médico cirujano general e investigador sobre el uso clínico de las megadosis de vitamina C intravenosa durante 20 años; y Carlos Carrillo, médico cirujano epidemiólogo, ha realizado estudios sobre los beneficios de la vitamina C. Los médicos especialistas comentaron de la importancia de la vitamina C como potente antioxidante que el cuerpo humano no lo fabrica y por lo tanto es esencial para la vida. Además, se conversó de los estudios que se han realizado de la megadosis de vitamina C, en donde pueden traer grandes beneficios para los pacientes con sepsis, cáncer e incluso otras enfermedades.

Escucha el programa completo aquí.