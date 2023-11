¡Aliste la voz! Juanes vuelve a Bucaramanga

Bucaramanga

La leyenda del pop-rock latino confirmó en 6AM Hoy por Hoy su gira por Colombia. ‘Vida Cotidiana Tour’ llega a 5 ciudades del país entre ellas Bucaramanga.

Juanes confirmó que después de 10 años tiene el deseo de regresar a la capital santandereana además de las principales del país como Bogotá, Cali, Pereira y Medellín.

Se presentará el sábado 25 de mayo de 2024 en el centro de eventos de Cenfer, en el kilómetro 6 vía Girón. Escenario que vibrará con la música del artista solista latinoamericano con más nominaciones y estatuillas en la historia de los Latin Grammy.

En el concierto el cantante paisa espera volver a enamorar a los santandereanos con sus éxitos, además de presentar el repertorio más reciente de su carrera artística. En Bucaramanga las entradas costarían desde $117.000. Para consultar los precios y localidades los interesados pueden ingresar a la página web www.juanes.net.

“Siempre encuentro una oportunidad para darle vida a las canciones y eso me mantiene conectado con el público. Me gusta que la gente la pase bien. El rock y el metal me gusta mucho y eso habrá por ahí”, comentó en Caracol Radio.

La última vez que vino a la ciudad fue en 2014, “yo creo que a medida que vaya creciendo el país en infraestructura para tener este tipo de shows, va creciendo la musica en vivo y tener más cavidad. Siento que ‘Vida Cotidiana’ se ha convertido en mi gira más fuerte y placentera en términos artísticos”.