Video: Teófilo Gutiérrez y César Farías tuvieron un cruce de palabras en pleno partido

Deportivo Cali y Águilas Doradas empataron 1-1 en el inicio del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El cuadro vallecaucano dejó escapar el triunfo a los 90+9 minutos, luego de que Mateo Puerta anotara el empate en la última acción del encuentro.

El juego fue emotivo e intenso en las dos áreas e incluso fuera del terreno de juego, siendo protagonistas, Teófilo Gutiérrez, jugador del equipo local, y el técnico venezolano César Farías, entrenador de los visitantes.

Sobre los 57 minutos, cuando Teo se preparaba para ejecutar un tiro libre sobre el sector izquierdo del campo, las cámaras de televisión enfocaron el momento exacto en el que el atacante y el entrenador comenzaron una disputa verbal, en la que ambos también se hicieron distintos gestos, cuando el partido aún se encontraba empatado 0-0.

No se entendieron los gestos que le hizo Teo a César Farías (?) 🤣 pic.twitter.com/dgwFBewXuf — Wilson Ganem (@WillyGanem) November 13, 2023

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y al final del encuentro no se presentó ningún inconveniente; no obstante, el árbitro Éder Vergara estuvo bastante activo en lo disciplinario, enseñando ocho cartulinas amarillas a los locales y tres a los visitantes.

Farías, extécnico de la selección venezolana y campeón del fútbol ecuatoriano con Aucas, no habló de lo sucedido al final del encuentro. Por el contrario, dedicó grandes elogios para el Deportivo Cali, de quien dijo, realizó “su mejor partido del año”.

“Quiero reconocer al rival que hizo su mejor partido del año. A su cuerpo técnico que tiene una gran trayectoria y a la gente que vino hoy a animar la fiesta. Eso generó un compromiso mayor para todos nosotros en tratar de aportar algo más. Que se piense como corporativamente en brindar las condiciones para el fútbol colombiano, que es grandioso, con grandes jugadores, hinchadas y técnicos”, comentó del rival.

Y agregó: “los cuadrangulares desbordan cosas distintas. Hoy nosotros jugamos contra un rival muy duro, una parte de fútbol, otra muy emocional. No fueron muchos minutos abajo, no nos rendimos y continuamos y hay puntos que valen mucho en lo anímico, para la reflexión, cuando tuvimos que jugar, lo hicimos; cuando tuvimos que luchar, lo hicimos, y cuando tuvimos que soportar a una hinchada también. Era injusto que nos fuéramos sin nada. Jugando así podemos ganar, empatar o perder, pero hoy se trabajó con fe y se recogieron los frutos de lo que se ha hecho desde el inicio del torneo. Es un punto maravilloso hoy para nosotros”.