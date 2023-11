Riquelme da a elegir:“seguir teniendo un club de fútbol o que lo usen para hacer política”

El vicepresidente de Boca Juniors, el exfutbolista Juan Román Riquelme, dijo este viernes que en las elecciones presidenciales del club, que tendrán lugar el 2 de diciembre, el hincha deberá decidir entre “seguir teniendo un club de fútbol o que lo usen para hacer política”.

En una entrevista con Radio 10, el exjugador hizo esta reflexión en alusión a la candidatura que lidera Andrés Ibarra y a la que acaba de sumarse el expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019), quien ya fue mandatario Xeneize entre 1995 y 2007.

“Tenemos elecciones en el club y lo único que deseamos es que el 2 de diciembre sea una fiesta. Vamos a brindarle a la gente todas las comodidades para que pueda ir contenta a votar y para que se acostumbre a ir a votar en las elecciones de nuestro club. Tiene que ser una fiesta. Si en las anteriores fueron a votar 38 mil socios, ahora tenemos que lograr que sean un poco más y pasarla bien”, declaró Riquelme.

Con la resaca de la reciente final perdida de la Copa Libertadores contra Fluminense, y tras la salida de Jorge Almirón del banquillo del equipo, el exfutbolista se enorgulleció del equipo y dijo que “siempre es muy importante llegar a la final y representar al fútbol argentino”.

Desde su llegada al Xeneize en 2019, la entidad ha ganado dos títulos de Primera División, una Copa, dos Copas de la Liga y una Supercopa Argentina, pero no ha tenido éxito a nivel internacional.

Riquelme sacó pecho de este dato y de la situación económica del club: “Me diste el club con deuda y a los cuatro años te muestro que tengo 28 millones a favor, con el club más ganador de estos cuatro años, con la final de la Copa Libertadores”.

En torno a su figura y su importancia para el aficionado argentino, el ídolo Xeneize se mostró contento con su forma de hacer las cosas. “No ser empleado de nadie es lo mejor que te puede pasar en la vida. No le debo nada a nadie: soy un afortunado. No me da vergüenza. Vivo de una sola manera: al que quiero lo quiero y al que no, no le doy bola. Ser libre es maravilloso”, explicó.

El equipo, clasificado para las semifinales de la Copa Argentina, se juega a esa carta y a su posición en la Tabla Anual -en la que es octavo, con 56 puntos, a tres de los puestos que dan derecho al máximo torneo continental- el pase a la Libertadores en 2024. En cambio, en la Copa de la Liga está muy alejado de los puestos de ‘playoff’ para el título, por lo que queda fuera de esa pelea.