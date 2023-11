Rechazo a la propuesta de aumentar impuesto predial

Cúcuta

El Gobierno nacional radicó un proyecto que busca incrementar hasta un 300% el impuesto predial. Específicamente con el proyecto se cambiaría lo estipulado en la ley 44 de 1990 y 1995 del 2019.

El ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que solo el 5% de los predios entran en incrementos más altos del predial.

Pero esto no cayó bien en algunas regiones del país, y Norte de Santander no es la excepción. Desde esta región Hugo Santiago quien es veedor ciudadano dijo a Caracol Radio que esta propuesta no se ajusta a la realidad del país.

“Esta información no tiene un asidero jurídico, no sé de dónde lo saca, más bien es información. Pero vamos ajustados al derecho, qué es lo que rige la contribución o el impuesto predial, para ello existe la ley 1995 de 2019, no es vieja todavía, tiene cuatro años”.

Resaltó que tiene que haber una actualización de información, y se debe hacer cada cinco años, lo que indica que “se consiguieron unos dineros y al predio se le hicieron unas modificaciones, ya el avalúo tendrá que ser más alto, para ello es que existe la atipicidad, puede ser que en un sector este catalogado como un estrato socioeconómico 1,2, o 3, pero el predio atípico y tiene un avalúo superior al de su alrededor”.

Insistió en que la norma es clara y cada cinco años se debe hacer esta actualización, y la ley dice que debe cobrarle normal de acuerdo a lo que es el índice del precio consumidor, más ocho puntos, esto es la actualización que se debe hacer cada cinco años.