Exigen liberación de empresario de Bucaramanga tras ser secuestrado hace un mes

Bucaramanga

A Fabián Camilo Arias lo secuestraron el 2 de octubre cuando viajó desde Bucaramanga para visitar a su familia en Ocaña, Norte de Santander.

“El salió a correr la camioneta y ahí estaban esperándolo 3 hombres desde hace varias horas y se lo llevaron en la camioneta de él”, comentó Jorge Arias, padre de la víctima del secuestro.

Al hombre de 34 años de edad se lo llevaron aparentemente miembros del ELN según manifestó Danilo Rueda quien hace parte de la mesa de negociación con el gobierno nacional. Además de habitantes de zona del Catatumbo quienes les han dicho a la familia que también lo han visto con miembros del ELN.

“El que lo dice y asegura que lo tiene el ELN es el señor Danilo Rueda y lugareños entre Norte de Santander y el Catatumbo; dicen que lo han visto con ese grupo armado”.

Sin embargo su padre indicó que después de un mes nadie se ha comunicado con ellos, ni para exigir una recompensa por su liberación.

“Esto es un secuestro extorsivo, me imagino, porque no se han comunicado con nosotros y no hubo amenaza para él. Empezando el año tuve amenazas extorsivas por hombres denominados como el ELN, y hoy en día no sé quien tiene a mi hijo. En enero me pidieron una suma de dinero diciendo que tenían identificado a mi otro hijo de 20 años”, narró Arias.

El empresario secuestrado vivía en Bucaramanga con su esposa, con quien tiene una bebé de 4 meses de nacida; además de su hijo de 9 años de edad.

Es el gerente de la empresa de su familia que lleva 28 años como distribuidora farmacéutica en la capital santandereana y Ocaña llamada Deposito Distrifarmacos. Su familia pide que el gobierno exija el cese de secuestros en el Catatumbo además de la liberación de Arias y demás secuestrados en esta zona.

“Tras el calvario por el que estamos pasando hemos tocado puertas en la iglesia, el pueblo ocañero se ha solidarizado con nosotros. Somos seres humanos y merecemos que el gobierno nos atienda a todos por igual. No nos deben estratificar o calificar. Le pido al gobierno que está sentado con varios grupos al margen de la ley que tengan el cuenta el flagelo sobre el tema de los secuestrados, por favor que cesen”, expresó el padre de Fabián Camilo.