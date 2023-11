Salsa de tomate transparente: usuario de TikTok se volvió viral al mostrarla ¿Será real?

La salsa de tomate o ketchup es uno de los aderezos más populares del mundo, esto porque combina bien con una gran cantidad de alimentos, entre los cuales predominan las comidas rápidas como perros calientes, hamburguesas, también las frituras y demás variedad de comidas. Usualmente se puede encontrar en diferentes presentaciones, pero las más comunes son los sobres y los envases más grandes que usualmente se compran para el hogar.

Si algo ha caracterizado a la salsa de tomate durante todos estos años, además de su característico y rico sabor, es el color de la misma, el cual un tipo de rojo brillante. Sin embargo, a través de la red social de TikTok, un usuario inglés subió un video en el que se le ve comprando un envase grande de ketchup, pero de color transparente.

¿Salsa de tomate transparente?

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales por la sorpresa que esto ocasionó, ya que no es normal ver algo así y mucho menos con un producto tan común como lo es la salsa de tomate, no obstante, se trató de una simple broma, muy bien hecha por cierto, puesto que en la etiqueta se puede leer “Tomato Ketchup Clear”, lo cual traduce salsa de tomate clara o transparente.

Además de esto, la etiqueta es de la reconocida marca Heinz y en la parte del logo, que es un tomate, aparece uno, pero transparente, así que esto fue lo que hizo que el video se hiciera tan viral y tuviera tantos comentarios, tanto negativos como positivos.

De antemano ya se sabe que no es algo real, puesto que el usuario uksnackattack como se hace llamar en la plataforma puso lo siguiente en la descripción: “Who else cant stop eating the clear ketchup?! Shame its a Snackfish and not real!”, es decir: “¿Quién más no puede dejar de comer ketchup transparente? ¡Qué pena que sea una broma y no sea real!”.

El clip ya cuenta con más de 25 millones de vistas y a continuación lo dejamos para que lo pueda ver: