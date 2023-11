Mujeres desmintieron operación de rescate del Ejército en Cauca

Cauca

Cuatro mujeres que fueron presentadas como rescatadas en una operación de las Fuerzas Militares en el occidente del Cauca, entregaron su versión de lo ocurrido y desmintieron al Ejército Nacional.

A través de un comunicado de prensa, la Tercera División expresó que “durante el trayecto de liberación, en el corregimiento de Huisitó, municipio de el Tambo, también fueron liberadas cuatro mujeres, por intervención de las Fuerzas Militares y la Defensoría del Pueblo. Estás personas permanecían secuestradas por este grupo armado organizado y, al parecer, sometidas a explotación sexual”.

Esto se habría dado tras la expulsión de las tropas del corregimiento de El Plateado y su desplazamiento a la capital del Cauca.

Una de las mujeres que decidió reservar su identidad denunció que “es una información totalmente falsa. En ningún momento fuimos secuestradas ni hemos sido abusadas sexualmente. Somos mujeres que fuimos a buscar una forma de trabajo para el sustento de nuestros hijos (…). En el momento en que estábamos en Huisitó iba a salir una caravana del Ejército entonces le digo a mis compañeras que aprovechemos”.

La ciudadana agregó que “los militares nos dicen que nos subamos en un helicóptero para el traslado hasta Popayán. Les explicamos que no queremos fotos ni videos porque no nos ha pasado nada. Ellos nos aseguraron que no iba a ocurrir eso. Cuando llegamos a una base, nos bajamos y empezaron a aplaudir; no nos enteramos de nada solo horas después cuando miramos en las redes, fotos de nosotras diciendo que habíamos sido rescatadas luego de ser secuestradas siendo explotadas sexualmente”.

Para el día de los hechos, en Popayán, el Comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo lideró un consejo extraordinario de seguridad donde se analizaron estos hechos.

El Ejército por ahora no se ha pronunciado frente a esta delicada denuncia. Las afectadas le pidieron a esa Institución, retractarse de la información difundida.

Esto se suma a las molestias que se dieron a conocer por parte de altos mandos militares, por el manejo que le ha dado el ministro de Defensa, Iván Velásquez a lo que sucede en la zona rural de Argelia.