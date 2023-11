Siguen las protestas de las madres de niños con enfermedades huérfanas

Bucaramanga

Daniela Villamil, madre de un menor con enfermedad huérfana, explicó a Caracol Radio, que nuevamente los derechos de los niños son violados y dejaron de recibir a tiempo sus medicamentos, insumos y atención que son esenciales para mantener su buen estado de salud.

Una emergencia ocurre en el municipio de La Belleza, Santander, por un escape de gas

Agregó que la EPS, no les está entregando los medicamentos, alimentación y atención a tiempo a unos 150 menores de Bucaramanga que los requieren, es el caso de una niña de 3 años que está en UCI en la Clínica San Luis de Bucaramanga por la falta de esta atención oportuna.

Expresó que la EPS Sanitas en algunos casos autoriza los medicamentos y cuando van a reclamarlos no hay en los dispensarios.

Alcalde Cárdenas defendió la prórroga del contrato al gerente de la Empresa de Aseo de Bga

Argumenta Daniela Villamil, que lo más delicado de esta situación es que muchos de estos menores deben quedarse en casa, sin recibir educación, ya que en los colegios no los reciben por no tener los tratamientos médicos.