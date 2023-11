Jhon Arias sobre las ofertas desde Europa: “No nos toman por sorpresa”

Jhon Arias fue una de las figuras de Fluminense en la obtención de la primera Copa Libertadores en la historia de la institución, lograda nada más y nada menos que ante Boca Juniors en el Maracaná. El colombiano fue pieza vital durante toda la competición y ahora su nombre está en el radar de varios equipos de Europa que sueñan con hacerse con sus servicios.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el jugador de 26 años se refirió a lo que significó para él la obtención del título continental, así como la importancia que ha tenido para la institución. “Muy contento por lo que fue el desempeño personal y con lo que fue el título de la Libertadores (...) Era el mayor objetivo del club este año y a lo que le estábamos apuntando, así que contentos que gracias a Dios se nos dio”, dijo Arias.

Asimismo, aseguró que la meta de la Libertadores se trazó en el 2022 y fue clave lo hecho por el entrenador Fernando Diniz. “Desde el año pasado, cuando se acabó el Brasileirao tuvimos una reunión donde se expresó que el deseo de este año y con la elección del profe Fernando, era para apuntar al título de Libertadores. Tenemos un buen plantel, con jugadores de mucha calidad y hemos trabajado bastante, en el caso nuestro, la base fue el trabajo que asumió el profe Fernando y estamos recibiendo frutos de todo lo que hemos trabajado”.

Celebración del título: “Es un título inédito en la historia del club, es la primera vez que se consigue ganar un certamen de tal envergadura, entonces había expectativa y deseo por parte del club y de los hinchas en hacernos con el título”.

Nunca menospreciaron a Boca: “No pudimos dar por sentado que íbamos a ganar el partido por respeto a Boca, sabíamos que iba a ser disputada, es un club muy grande, de mucha tradición y exigía nuestra mejor versión y así lo encaramo. Fue un partido muy bueno de nosotros. Yo creo que fuimos justos vencedores de la final”.

Las ofertas que ha recibido desde Europa: “Es algo natural, algo normal que con el pasar de los días y del tiempo, van a llegar más ofertas y propuestas y muchos más clubes interesados, es algo que el club está consciente y ya se habló. Estoy enfocado en terminar bien el año y ya deberemos tomar decisiones, pero no nos toma por sorpresas ni a club ni a mí porque ya era algo que se proyectaba”.

No se visualiza en determinado equipo: “No me gusta encasillarme en x o y liga o club, tomaré la que considere la mejor decisión para mí futbolísticamente hablando. Soy agradecido a lo que es Fluminense y me han brindado, hoy en día no pudo hablar sobre si voy a seguir o me voy a ir, en su momento tomaré la mejor decisión”.

El lamento de no poder estar ante Brasil: “Era un lindo partido, quería estar y participar, pero desafortunadamente voy a estar fuera por la suspensión, pero proyectando que será una doble fecha eliminatoria difícil y con retos lindos que yo creo que venimos haciendo un trabajo bueno y nos va a medir pautas de cara a lo que se viene”.

Su conocimiento de Brasil y el estilo de Diniz: “No es un buen termómetro el hecho que yo trabaje con Fernando porque son jugadores diferentes. Brasil siempre tiene jugadores de talla mundial, será un partido exigente por el estilo del profe Fernando. Brasil va a salir a proponer en Barranquilla y tenemos que salir a defender la localía”.

¿Por qué sigue faltando el gol? “Colombia viene haciendo las cosas bien, han sido cosas puntuales y desafortunadas, pero hemos generado, estamos fallando en la finalización, pero estamos creando y generando y con el trabajo que se viene haciendo, el arco se va a abrir y van a llegar los goles más fácilmente”.

