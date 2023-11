En Risaralda cerraron más de 40 establecimientos por venta de licor de contrabando

Pereira

Como resultado de los operativos de control al contrabando y la distribución de bebidas adulteradas realizados por la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos de Risaralda, en el departamento han sido clausurados más de 40 establecimientos de comercio, esto como consecuencia del proceso de verificación de las bebidas alcohólicas y cigarrillos que distribuyen y venden en estos lugares, y sobre los que se determinó que no cumplen con las normas de comercialización o presentan algún tipo de irregularidad en su tapa, etiqueta o contenido.

“En lo transcurrido del 2023 se han efectuado más de 40 cierres de establecimientos de comercio por encontrar allí venta de licor adulterado. Invitamos a los comerciantes a que no coloquen en riesgo su patrimonio y mucho menos la vida de las personas que consumen este licor, recuerden que, una vez encontrado el licor adulterado debemos efectuar un traslado a la Fiscalía para que inicie las investigaciones correspondientes y además, un proceso al interior de la Dirección de Fiscalización donde se genera una sanción equivalente a 15 veces el impuesto dejado de pagar y un cierre adicional dependiendo del número de unidades aprehendidas”, explicó Cruz Mary Galvis, directora de fiscalización departamental.

Desde la entidad dieron a conocer, además, que, durante una última jornada de control en el centro y los sectores de Villavicencio y San Jorge de Pereira, y dos veredas de Belén de Umbría, decomisaron 15 botellas de licor adulterado, material sobre el cual el propietario del establecimiento recibe una sanción por 15 veces el valor del impuesto que dejó de pagar, más el rubro no cancelado.

En cuanto al producto de contrabando, como los 13 paquetes de cajetillas de cigarrillo de las marcas Native Elephant, Montreal y Última, que no se comercializan en el país por no estar registrados para el pago de impuestos al consumo, el comerciante deberá asumir la multa de 10 veces el impuesto dejado de registrar, más el costo del gravamen no cancelado.

Reiteró la funcionaria la importancia de comprar, distribuir y comercializar productos que cumplan con todas las normas legales, ya que las sanciones ante el contrabando o la adulteración son onerosas.

Alertó además a los ciudadanos sobre el riesgo de consumir productos adulterados que pueden generar alteraciones neurológicas muy severas, convulsiones, ceguera irreversible, daño renal, daño en el hígado e incluso la muerte.