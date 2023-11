Víctima de secuestro del ELN: “Creo que me llevaron a Venezuela”

En medio de la situación que vive la familia Díaz, tras el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, desde el fin de semana de las elecciones regionales en el país, Octavio Figueroa, un empresario de 73 años, contó en 10AM HOY por HOY de Caracol Radio como salió a salvo al ser secuestrado por el ELN.

En marzo de 2016, Figueroa fue interceptado por la guerrilla cuando se dirigía a una reunión en el sector conocido como Puente Negro, en zobn rural del municipio de Hatonuevo, en el departamento de La Guajira.

“Yo iba en mi carro. Se montaron y me condujeron hasta la población de Patillas. Ellos traían otro carro detrás de mí, nos montamos en un campero y arrancamos. Allá me estaba esperando otra gente del ELN y con una brújula me subieron en la mula, demoró tres días el traslado”, manifestó Octavio Figueroa.

El empresario, de 73 años, fue liberado nueve meses después, en la noche del 30 de diciembre, luego de que el intermediario asegurara no pasar las fechas decembrinas con la víctima.

“Me bajaron de la Serranía del Perijá, para una población de Venezuela. Lo cierto es que desde el 12 hasta el 30 de diciembre, que llegaron en un carro, me montaron y vendaron, me trajeron a una población cercana a Barrancas, La Guajira”, indicó.

Octavio Figueroa también mencionó que los autores de su secuestro pidieron dinero; sin embargo, su familia logró manejar la situación, por tal razón la víctima no asegura que se haya tratado de un secuestro extorsivo.

“Yo estuve durmiendo en una colchoneta, me sacaron en una toyota hasta Majayura (Maicao), y ahí esperé a mi gente que me fue a buscar”, contó el empresario.

Aunque Figueroa, al parecer, fue llevado a Venezuela, el jefe de la mesa de diálogos, Otty Patiño, indicó que no hay conocimiento de que el señor Luis Manuel Díaz se encuentre en mencionado país. Finalmente, Patiño aseguró a Caracol Radio que el ELN tendría a 30 personas secuestradas.