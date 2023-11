Alexis Henríquez: “Vamos a dar todo por América para conseguir la 16″

Desde la segunda casilla, América de Cali ya tiene asegurado un cupo en los cuadrangulares finales de la Liga colombiana. Bajo la dirección de Lucas González, el equipo logró remontar y ubicarse entre los mejores del clausura. Alexis Henríquez, asistente técnico del entrenador bogotano, habló con El Alargue de Caracol Radio sobre el trabajo que se ha realizado para pavimentar el camino hacia un nuevo título.

El exjugador de Atlético Nacional, reafirmó su entera fidelidad hacia el cuadro caleño, a pesar de su pasado en el conjunto paisa. “Yo me debo a América. A nosotros nos contrataron para ganar partidos, independientemente de quién es el rival que está al frente”, señaló respecto a la goleada 4-1 que logró en la jornada 14 de la actual temporada.

Asimismo, manifestó que el principal objetivo es alcanzar una nueva estrella. “De nuestra parte, vamos a dar todo por América para conseguirla, sabiendo que no es nada fácil”, concluyó reiterando el compromiso del cuerpo técnico y los jugadores de obtener su título número 16, teniendo en cuenta la dificultad que representan varios de los equipos en este segundo semestre del año.

Lucas González

¿Qué ha aprendido de Lucas González? Todo, yo lo conozco hace tiempo, tuve muchas clases con él. Está seguro de lo que puede aportar, no solo a mí, sino al fútbol colombiano, yo me sentía cómodo cuando jugaba, el jugador lo disfruta. Yo cada día aprendiendo más, sé que puede aportar mucho y esa es la idea, ojalá iré mucho tiempo en América y ganando títulos y que la nueva generación saque provecho de lo que le podemos aprender.

¿El fútbol de Lucas se parece al de Osorio? Es la misma idea de cómo se entrena, siempre entrenar el juego con balón, pero so diferentes. Tienen otro plan de juego, la idea de entrenamiento es la misma, pero el plan de juego, planificarlo, son diferentes, pero se van por esa línea. No se trata de Osorio ni de Lucas, sino que se han adaptado a la lógica interna que es el fútbol y tratan de entrenarlo de esa manera, por eso es que el jugador lo disfruta mucho.

Toman decisiones juntos: Nosotros normalmente en los entrenamientos, un día es crear ocasión de gol, él se va con ese tema y yo con el otro asistente nos encargamos de la defensa de como evitar las ocasiones de gol. Hay competencias siempre entre los dos, tanto el equipo que prioriza Lucas como el que tenemos Tiago y yo, entonces los entrenamientos se vuelven muy competitivos. Él quiere que hagan mucas ocasiones de gol y mientras tanto nosotros le damos información a la defensa de como evitar. El día del partido yo me encargo, por ejemplo, de mirar lo que está sucediendo cuando están sin el balón, si las líneas están separadas y ahí en el banco nos comunicamos.

Aportes al equipo

Mejora en la defensa: Todo va de la mano, con balón y sin balón, no se pueden separar las cosas porque lo que nosotros tratamos es de recuperar lo más rápido posible para que el equipo contrario no nos cree ocasiones de gol. Si eso no sucede ya hay plan para evitar el remate, a veces sale, a veces no, pero todo va de la mano, tratamos de no separar el juego.

Qué falta para la línea de tres: Tenemos jugadores con características para jugar con defensa de tres y son muy buenos en los duelos, son jugadores que se anticipan a la jugada y no sabemos en qué momento puede pasar, pero creo que por los jugadores que tenemos en la plantilla se puede jugar fácilmente con defensa de tres, pero eso también depende de cada partido, del tiempo que tengamos para jugar con esa estructura.

Componente personal

Historia de Nacional: Feliz porque ganamos, yo me debo a América. Ahorita hago todo lo posible para que el equipo esté bien, para hacer mi trabajo, transmitirle bien a los muchachos. A nosotros nos contrataron para ganar partidos, independientemente de quién es el rival que está al frente. Al igual que el cuerpo técnico le queremos ganar a todos. Ese día fue muy bueno porque jugó muy bien el equipo y fue un gran partido, ganamos un partido que es importante para la gente y eso lo sabemos nosotros.

Cómo vive el gran momento: Bien, los resultados aparecieron después de un momento bien difícil, bien complicado para nosotros como cuerpo técnico, pero gracias al trabajo de los muchachos y de nosotros, pudimos darle vuelta los resultados negativos y ahorita, las cosas han mejorado mucho.

Actualidad en el equipo

Qué cambió: Nosotros al principio no teníamos a todos nuestros jugadores bien, no teníamos a los jugadores de la defensa, siempre lo dijimos, hablamos sobre ese tema, por eso nos tocó a veces poner a jugadores en posiciones que no eran los habituales de ellos. Ya cuando está todo el equipo, a uno como cuerpo técnico se le hacen las cosas más fáciles. No podemos negar que las características de cada jugador son diferentes y si no están en un buen nivel o en su posición.

No hay convocados en la Selección: La verdad tenemos jugadores que pueden estar en la Selección, que pueden aportar al equipo. Es un dilema bastante complicado armar una lista de 25 o 26, teniendo jugadores muy buenos y él sabrá cuándo será el momento de los jugadores de América, pero estoy seguro de que el profesor sabe que hay jugadores que le pueden dar en algún momento la mano.

Edwuin Cardona y Víctor Ibarbo: Estoy feliz por ellos, por lo que están viviendo en su carrera. Los conozco hace tiempo y sé lo que pueden brindar, cada día están mejor, cada día aportan más cosas a nosotros. Víctor los momentos que ha jugado ha hecho gol y eso me pone muy alegre por todo lo que él vivió en el tiempo de su lesión. Cardona venía bien antes de la lesión, ya volvió y volvió bien. Eso para nosotros va a ser muy bueno para lo que falta del toreo.

La 16 es el objetivo: Superfeliz, para eso uno se prepara para estar en los equipos grandes, esto es una gran bendición. Al principio fue bastante difícil y complejo para todo el cuerpo técnico y los jugadores, porque todos se involucran en el tema cuando las cosas no salen bien. Estoy feliz, estoy contento y cada día disfrutando de los entrenamientos con los muchachos y esperar que todo siga saliendo de la mejor manera y darle la alegría que toda la gente quiere y que queremos que es la 16. De nuestra parte vamos a dar todo por América para conseguirla sabiendo que no es nada fácil, porque lo más importante es que si uno está feliz las cosas fluyen.