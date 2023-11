Daniel Quintero: “El liderazgo que ejerce Gustavo Bolívar termina espantando a la gente”

Luego de conocerse los resultados de las Elecciones Regionales en Colombia, Daniel Quintero y Gustavo Bolívar protagonizaron una nueva polémica, luego que el excandidato a la Alcaldía de Bogotá comentara a través de su cuenta de X que el Pacto Histórico sí está roto en varias parte del país por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna y se necesita corregir el rumbo con autocrítica.

Así las cosas, las palabras del exsenador fueron mal recibidas por el exalcalde Quintero, quien arremetió asegurando que el “Gobierno se está quedando solo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo”. Sobre el particular habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

¿Qué le dijo Bolívar en este espacio?

Bolívar, tras realizar unos análisis sobre lo que ocurrió en la jornada electoral del pasado 29 de octubre se sintió atacado por Quintero, y reiteró que “tiene afán de ser candidato”, y si bien es algo legítimo, no es la manera de entrar y confrontar a otras posturas.

“No seré candidato, y si hiciera una campaña presidencial como la de la alcaldía habría perdido. En Colombia no es fácil ganar sin recibir apoyos de sectores corruptos de la política y dineros oscuros. Así que, haga su campaña política tranquilo, no tiene un buen candidato al lado”, comentó Bolívar.

La respuesta de Quintero

Según el exalcalde de Medellín, se está hablando de otras cosas y se necesitan muchas manos para unirse en determinadas causas. Acompañaron desde la independencia al presidente Gustavo Petro y no recibe apoyos de determinadas personas y las “maltrata”.

“Algunos nos hemos mantenido porque creemos en la importancia de construir un futuro diferente para Colombia. He visto gente muy buena que llegó a apoyar el presidente, pero ahora ya no está”, comentó.

Por otra parte, reiteró que no ha sido cercano a Gustavo Bolívar, se han encontrado en causas. Es muy sectari, sale muy rápido a atacar a las personas que no conoce, en alguna entrevista que dio lo hizo y opinó sobre Hidroituango, la reducción del homicidio y uno se va aguantando eso.

“Pasada la campaña hay que decir este tipo de cosas. Este país quiere que dejemos de pelear, se sumen manos en la construcción de futuro. Así lo hizo Petro, sumó a muchos y cuando se elige es Bolívar quien empieza a sacar a la gente. Ese sectarismo es lo que no le conviene al país”, reiteró.

La gente no está entendiendo las reformas, solamente los discursos de las noticias falsas y lo que dicen los medios de comunicación.

¿Críticas al Pacto Histórico?

Quintero reiteró que le deseo lo mejor a Federico Gutiérrez, está a la altura de la responsabilidad y espera que a Medellín le vaya bien, y a Colombia también. Ve mucha gente que no entiende los proyectos de ley que viene impulsando el Gobierno Nacional.

“No ha habido un ejercicio para explicar los propósitos de cada una de las reformas. La gente cree que le van a quitar la salud, millones de personas no logran la pensión porque no fueron recogidos dentro de la formalidad. La violencia mandó a millones a vivir debajo de la pobreza, pero eso no quiere decir que no hagan parte de la economía, se les debe reconocer”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio